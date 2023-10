Pallamano, il Molteno suona la carica: “Vogliamo e dobbiamo vincere”

Sabato al Pala San Giorgio la sfida contro il Campus Italia

Terza partita del campionato per il Molteno, chiamato al riscatto dopo due sconfitte di misura

MOLTENO – “Vogliamo e dobbiamo vincere”. Imperativo categorico in casa del Salumificio Riva Molteno, con la formazione del tecnico Branko Dumnic che, dopo aver incassato due sconfitte (entrambe di misura, ed enrambe nei secondi finali delle partite), cerca la sua prima vittoria stagionale nel nuovo campionato di serie A Silver.

L’appuntamento è per sabato sera, all’insolito orario delle 18, al PalaSangiorgio, con il Salumificio Riva Molteno che affronterà la squadra federale del Campus Italia, nel match valido per la terza giornata di andata.

“Giochiamo la nostra seconda partita interna – dice il ds Matteo Somaschini – e dobbiamo regalare la prima vittoria stagionale ai nostri tifosi, che li invitiamo a sostenerci anche nel prossimo match casalingo. Siamo consapevoli che è una partita alla nostra portata e che dobbiamo vincere. Per la classifica, per il morale, per trovare anche quella serenità nell’esprimere la nostra pallamano”. Di fronte una squadra agguerrita: “Affrontiamo il Campus Italia, formazione composta dai migliori giovani under 17 della pallamano italiana. Quindi in ogni partita questi ragazzi ci mettono entusiasmo, grinta, determinazione, e corsa. Dobbiamo scendere in campo molto motivati, rispettando sempre l’avversario che abbiamo di fronte, e soprattutto, giocare la nostra pallamano. I ragazzi lo sanno, anche perché negli allenamenti li abbiamo visti molto convinti”.

Vietato sbagliare, quindi. “Vogliamo e dobbiamo vincere questa partita. Il Molteno è al completo. Non c’è nessun problema particolare. Abbiamo preparato bene questa sfida, come le altre partite, dove siamo usciti sconfitti per una sola rete. Da questi errori la squadra ha lavorato parecchio, per assumersi maggiore convinzione nei propri mezzi”.