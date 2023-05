Al giardino botanico di Villa de Ponti una splendida fioritura di iris

CALOLZIOCORTE – Nel giardino botanico di Villa de Ponti a Calolziocorte (via Galli 48/A) in questi giorni è possibile ammirare la fioritura degli iris della collezione Mostosi. Un vero e proprio museo all’aperto, dove le opere d’arte sono i vegetali. La forma è studiata dalla pianta per costringere l’insetto a seguire il percorso giusto per impollinare il fiore. Anche i disegni che decorano i petali, le linee del nettare, come delle frecce servono ad aiutare ulteriormente gli insetti in questo compito. Nulla è lasciato al caso.

