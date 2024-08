ItLUG 2024: 4000 metri quadri di opere create con i Lego. L’esposizione raccontata con le fotografie

LECCO – A Lecco è un invasione di Lego: al Politecnico si è aperta questa mattina ItLUG – Italian LEGO®Users Group – la manifestazione che è ormai una tradizione e un evento imperdibile per gli appassionati dei mattoncini colorati di tutto il mondo. Con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco – dove sono stati allestiti gli spazi e posizionate le opere – ItLUG porta anche quest’anno in città oltre 4000 metri quadri d’esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini.

