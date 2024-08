Bus sostitutivi da Calolzio a Bergamo: “Risultato frutto di un lavoro di squadra”

Il sindaco di Calolzio è soddisfatto e ringrazia quanti hanno collaborato per offrire il servizio agli studenti

“Un importante lavoro di squadra per risolvere una situazione che sembrava difficile a causa della carenza sia di bus che di autisti”

CALOLZIOCORTE – “Un importante lavoro di squadra per risolvere una situazione che sembrava particolarmente difficile a causa della carenza sia di bus che di autisti. Alla fine, grazie all’impegno di tutti, col nuovo anno scolastico, siamo riusciti a fornire un servizio più funzionale. Da qui alla fine dei lavori il problema è risolto”.

Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi non nasconde la propria soddisfazione e quella di tutta l’amministrazione comunale. Da lunedì 9 settembre, nella settimana della riapertura delle scuole, anche Calolzio avrà il servizio dei bus sostitutivi denominati “punto-punto”, istituiti da Trenord dallo scorso 5 febbraio, quando RFI ha dato il via ai lavori di raddoppio sulla tratta Ponte San Pietro-Bergamo e di potenziamento della stazione di Bergamo, ma che vedevano la città della Valle San Martino tagliata fuori.

Grazie alla proficua collaborazione tra uffici scolastici, istituzioni e tutti i diversi enti interessati e alle costanti e positive interlocuzioni tra Trenord e le Amministrazioni del territorio, dal 9 settembre è stato definito un potenziamento dell’offerta mirato a integrare il comune di Calolziocorte nel servizio sostitutivo “punto-punto”, ideato sulla base delle esigenze degli studenti diretti alle scuole di Bergamo. E’, inoltre, stato confermato il collegamento con Paderno d’Adda già avviato nella prima parte dell’anno.

Il sindaco ha ringraziando tutti coloro che si sono impegnati: “Un grazie va alla Provincia di Lecco nella persona di Stefano Simonetti che si è fatto portavoce con la Prefettura. Il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha attivato tutta la macchina per ottenere il prezioso risultato. Un grazie al sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza e all’assessore regionale Franco Lucente perché la Regione ha finanziato un intervento non da poco. Grazie anche a Trenord e al Comitato Genitori per il lavoro di interlocuzione costruttivo che ha portato i frutti sperati”.

Un lavoro di squadra che proseguirà nelle prossime settimane visto che fin da subito la situazione verrà monitorata da vicino per portare eventuali correttivi ove ce ne fosse bisogno. Il servizio da Calolziocorte coinvolge due bus da cinquanta persone e dovrebbe soddisfare le esigenze di una quarantina di studenti.

I dettagli del servizio “punto-punto” tra Calolziocorte e Bergamo

A partire dal 9 settembre, il servizio “punto-punto” prevede due collegamenti mattutini da lunedì a sabato tra Calolziocorte (partenza dall’interscambio di via Stoppani) e Bergamo con partenza alle ore 6.15 e 7.15 e con arrivo a Bergamo rispettivamente alle ore 7.15 e alle ore 7.48 in via Bonomelli, con una fermata intermedia a Cisano.

Viceversa, da Bergamo per Calolziocorte sono previste due corse, da lunedì a venerdì, con partenza, dalla pensilina 12 delle autolinee sul piazzale della stazione di Bergamo, alle ore 13.08 e alle 14.08 e arrivo a Calolziocorte rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 15.15. Per quanto riguarda il sabato, a queste due corse ne verrà aggiunta una terza, in partenza da Bergamo alle ore 12.08 con arrivo a Calolziocorte alle ore 13.15 e fermata intermedia a Cisano. Le corse in partenza da Bergamo alle ore 13.08 e alle ore 14.08 effettueranno anche le fermate intermedie di Ambivere, Pontida e Cisano.

I dettagli del servizio “punto-punto” tra Paderno d’Adda e Bergamo

E’ confermato, a partire dal 9 settembre, il collegamento diretto mattutino tra Paderno d’Adda e Bergamo, dal lunedì al sabato, con partenza alle ore 6.40 e arrivo a destinazione alle ore 7.45. Il nuovo punto di fermata per la partenza da Paderno d’Adda si trova in corrispondenza della fermata dei bus di linea “Stazione FS” in via Gasparotto, mentre il punto di arrivo a Bergamo rimane in via Bonomelli.