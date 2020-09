CambiaCalolzio: l’iniziativa solidale per raccogliere materiale scolastico

Raccolti 941 euro in materiale per la scuola che verrà destinato alle famiglie bisognose

L’iniziativa è stata lanciata dal gruppo civico calolziese

CALOLZIOCORTE – “E’ proprio bella la frase che indica la solidarietà come la tenerezza di un popolo. Frase che ha trovato molta accoglienza e disponibilità nei cittadini che hanno fatto la spesa alla Conad di Calolziocorte. In poche ore, accogliendo il nostro invito, hanno riempito più di un carrello di materiale scolastico da distribuire a chi ne avesse bisogno”, così Diego Colosimo capogruppo di CambiaCalolzio che ha lanciato l’iniziativa solidale.

Complessivamente sono stati raccolti materiali per ben 941,00 euro totali: 175 quadernoni (pari ad un valore complessivo di 208,00 euro), 145 penne biro di vario tipo (pari ad un valore complessivo di 87,00 euro), 151 matite (pari ad un valore complessivo di 105,00 euro), 31 evidenziatori di vari colori (pari ad un valore complessivo di 43,00 euro), 25 pezzi tra righelli e squadrette (pari ad un valore complessivo di 30,00 euro), 12 tubetti di colla (pari ad un valore complessivo di 34,00 euro), 46 gomme (pari ad un valore complessivo di 75,00 euro), 3 temperamatite (pari ad un valore complessivo di 4,00 euro), 51 copri libri di plastica (pari ad un valore complessivo di 70,00 euro), 8 album da disegno (pari ad un valore complessivo di 48,00 euro), 32 confezioni da 24 pennarelli colorati (pari ad un valore complessivo di 108,00 euro), 11 confezioni da 12 pastelli (pari ad un valore complessivo di 38,00 euro), 38 confezioni da 5 pastelli e temperino (pari ad un valore complessivo di 57,00 euro), 4 pacchi fogli protocollo (pari ad un valore complessivo di 10,00 euro), 6 pacchi fogli traforati (pari ad un valore complessivo di 12,00 euro), 1 taglierino (pari ad un valore complessivo di 2,00 euro), 5 cartellette raccoglitrici (pari ad un valore complessivo di 10,00 euro)

“Quanto abbiamo raccolto, che verrà consegnato alla Caritas di Calolziocorte, non soddisferà tutti i bisogni di materiale scolastico per le molte famiglie indigenti, ma ciò che a noi può sembrare poco per loro può essere molto. Un grazie sincero a tutti quei cittadini che hanno partecipato a questa campagna di solidarietà scolastica”, conclude Colosimo.