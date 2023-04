Elezioni. Calolzio BeneComune si presenta: “Coerenza, impegno e competenze”

Una squadra affiatata a sostegno della candidata sindaco Sonia Mazzoleni

“Abbiamo girato i quartieri e abbiamo ascoltato i cittadini: i calolziesi ora si aspettano qualcosa di diverso”

CALOLZIOCORTE – “Stasera non parleremo dei nostri avversari, al contrario parleremo dei nostri candidati e del nostro programma“. Sonia Mazzoleni, candidata sindaco della lista civica Calolziocorte BeneComune, ha presentato oggi pomeriggio, presso il bar Blue Moon al Pascolo, la squadra che correrà alle elezioni comunali del prossimo 14-15 maggio.

“Siamo una lista civica, apartitica, formata da persone che hanno voluto creare questo gruppo che, nei mesi scorsi, ha girato la città e tutte le sue frazioni per ascoltare esigenze e e problematiche nonché raccogliere proposte e aspettative dei cittadini – ha spiegato Sonia Mazzoleni -. Abbiamo messo in campo anche alcune iniziative che hanno avuto una buona risposta e questo è un buon segno: significa che i calolziesi si aspettano qualcosa di diverso”.

Il gruppo Calolziocorte BeneComune ha cucito il proprio programma elettorale sugli stimoli raccolti dalla cittadinanza: “Siamo una squadra eterogenea dove tutti i candidati hanno un valore aggiunto perché portano non soltanto le loro competenze ed esperienze ma anche la loro passione e la loro diversità, perciò io sono contenta di fare questa esperienza accanto a loro”.

Il gruppo è formato da donne e uomini di area progressista che condividono un progetto di città che pone al centro il rispetto dell’ambiente, la solidarietà, il potenziamento dei diritti individuali e collettivi e dello stato sociale in ogni suo aspetto, un’azione amministrativa al servizio della persona e dell’ambiente attraverso modelli socialmente ed economicamente sostenibile. “Il nostro candidato sindaco è donna – hanno detto i membri della lista – e proprio perché donna rappresenta qualcosa di nuovo e differente per l’amministrazione della città”.

Sonia Mazzoleni ha poi sottolineato alcuni degli 11 punti in cui è stato sintetizzato il programma elettorale: “Serve una riorganizzazione della struttura amministrativa per fornire servizi sempre migliori a cittadini e imprese. Vogliamo ripristinare il seggio elettorale a Rossino oltre a organizzare incontri di quartiere. Sul fronte sicurezza pensiamo a un potenziamento dell’organico di Polizia Locale oltre a una maggior sorveglianza dei parchi cittadini per contrastare l’illegalità. Tutti i quartieri ci hanno anche chiesto più decoro e una città più pulita e curata. Anche la gestione del verde è carente. Serve poi una riorganizzazione e una riqualificazione del centro di raccolta rifiuti”.

Una parte importante del programma riguarda anche scuola e giovani: “Un Piano di diritto allo studio non calato dall’alto ma condiviso con la scuola statale e paritaria. Oggi mancano proposte culturali e serve maggior attenzione ai giovani, perciò vogliamo creare una rete di volontariato giovanile e potenziare la biblioteca comunale. Vogliamo anche valorizzare il volontariato creando la ‘Gionata del volontario’ per ringraziare coloro che dedicano tempo gratuitamente alla città”.

Viabilità, regolamentazione del traffico pesante al Pascolo e in zona stazione, limitazione della velocità in via don Minzoni a Rossino e in via Mandamentale tra le proposte del gruppo che mette sul tavolo anche un progetto condiviso con cittadini e minoranze per la riqualificazione complessiva dell’area verde del lungofiume dalla Cartiera al Monastero. E poi un focus sul tema dei diritti: “Ci impegneremo per contrastare ogni forma di discriminazione, diffondere la cultura del rispetto e contrastare la violenza sulle donne”.

Coerenza, impegno e competenze, queste le tre parole chiave scelte per descrivere l’esperienza di Calolziocorte BeneComune, un mix di esperienza e volti nuovi che vogliono costruire un percorso diverso: “La mia forza sta tutta in questo gruppo di persone che oggi è qui con me. Ho accettato questa candidatura perché questa squadra non è stata formata all’ultimo minuto ma sta lavorando insieme da tempo”.

Ad uno ad uno si sono presentati tutti i candidati, particolarmente sentito l’intervento del consigliere uscente di minoranza Paolo Cola che, mostrando alcune fotografie, ha detto: “Questi sono i risultati di 30 anni di Lega: basta cementificazione, basta aree degradate, basta a scempi come l’escavazione del fiume per far passare un battello, basta allo spreco di risorse pubbliche come avvenuto per l’ex cinema Manzoni che oggi sta andando in malora. E’ arrivato il momento di cambiare”.

Anche l’ex sindaco Cesare Valsecchi, dopo aver elogiato il gruppo, ha voluto chiudere con una considerazione: “Quando ero sindaco mi accusavano della scarsa sicurezza in città, ma non mi pare che in questi cinque anni di amministrazione Ghezzi le cose siano migliorante anzi…”.

I candidati della lista Calolziocorte BeneComune: Alessandro Ratti, classe 1975; Anna Bruna Frigerio detta Brunella, classe 1962; Cesare Valsecchi, classe 1958; Cinzia Mazzoleni, classe 1969; Emil Maria Ludovico Adamo, classe 1989; Francesca Bregaglio, classe 1971; Francesco Guerreschi, classe 1954; Francesco Paolo Carroccio, classe 1974; Franco Silvano Balconi, classe 1960; Laura Lodato, classe 1993; Luca Giovanni Valsecchi, classe 1977; Lucrezia Giannalia, classe 2004; Moreno Castelli, classe 1965; Nadia Castagna, classe 1967; Paolo Cola, classe 1962; Wilna De’ Flumeri, classe 1953.