Fratelli d’Italia. Martina D’Angella nuovo presidente del circolo Valle San Martino

Danilo Gentili ha rassegnato le dimissioni per motivi famigliari

Gli iscritti del circolo si sono riuniti nella serata di lunedì 19 giugno per la riorganizzazione dei ruoli

CALOLZIOCORTE – Gli iscritti del Circolo Valle San Martino di Fratelli d’Italia si sono riuniti nella serata di lunedì 19 giugno. Tra presenti e voti espressi per delega, è stata votata all’unanimità la riorganizzazione dei ruoli nel circolo. Il presidente Danilo Gentili, dopo aver relazionato sul lavoro svolto nell’ultimo anno e sottolineato l’importante risultato elettorale che ha portato ad avere in comune l’assessore Cristina Valsecchi e il consigliere Fabio Pio Mastroberardino, ha rassegnato le sue dimissioni da presidente per motivi famigliari.

E’ stato così eletto il nuovo organigramma del circolo, da oggi guidato dal nuovo presidente Martina D’Angella, già candidata alle recenti comunali di Calolziocorte.

Martina D’Angella – Presidente

– Presidente Elena Dello Russo – Vicepresidente

– Vicepresidente Cristina Valsecchi – Responsabile eventi comunali del territorio

– Responsabile eventi comunali del territorio Lisa Morabito – Segretaria Circolo

– Segretaria Circolo Michele Genna – Responsabile eventi territoriali Circolo Valle San Martino

– Responsabile eventi territoriali Circolo Valle San Martino Alan Longhi – Responsabile social e locandine

– Responsabile social e locandine Greta Malinverno – Responsabile organizzazione grandi eventi

Oltre a loro, il gruppo può contare sul supporto da membri di altri circoli come l’Avvocato Daniela Fiocchi per il supporto nell’applicazione delle norme statutarie e l’Avvocato Marco Sangiorgio per la compilazione dei verbali.

“Ringrazio di cuore Danilo Gentili per tutto il lavoro svolto per Fratelli d’Italia in questi ultimi 10 anni e per l’impegno e le competenze che ha dedicato da sempre alla crescita della destra nella nostra provincia – ha detto Fabio Pio Mastroberardino, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Lecco -. E’ da sempre figura di riferimento per chiunque abbia partecipato alla vita dell’MSI, di Alleanza Nazionale e di Fratelli d’Italia in provincia di Lecco: persona competente, corretta, stimata e benvoluta da tutti”.

“Sono contento che la scelta del circolo sia di aver indicato in Martina D’Angella il nuovo presidente. Come sempre, dimostriamo che nel nostro partito non esistono le quote rosa, proprio perché sono spesso le donne a coordinare i nostri iscritti – ha concluso Mastroberardino -. Vale a livello nazionale con il Presidente Meloni, in Lombardia con la Coordinatrice Ministro Santanchè, e ora tra gli altri anche nel circolo della Valle San Martino. Oltre a Martina, anche per la vicepresidenza è stata eletta una donna, Elena Dello Russo, e molti altri vertici sono donne.”