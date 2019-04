A Calolziocorte oltre cento persone hanno risposto all’appello dell’ex sindaco Cesare Valsecchi

Il Senatore Comincini: “E’ come aver voluto pisciare per marcare il territorio”

CALOLZIOCORTE – Oltre un centinaio le persone che hanno partecipato al presidio silenzioso (senza bandiere o simboli di partito) organizzato questa mattina, sabato, dall’ex sindaco di Calolziocorte Cesare Valsecchi (capogruppo di minoranza della civica Cittadini Uniti) contro le “Zone Rosse” per i migranti, istituite dal nuovo regolamento sulle strutture di accoglienza approvato dall’attuale maggioranza guidata dal sindaco leghista Marco Ghezzi.

Il nuovo regolamento prevede infatti l’individuazione di “Zone Rosse” dove sarà vietata la collocazione dei centri.

“Questo presidio ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica – ha dichiarato Valsecchi – Quello che l’Amministrazione Ghezzi ha compiuto è un atto grave, che viola i diritti delle persone, ed è necessario intervenire subito. Quella approvata è una chiara delibera propagandistica, voluta anche a fronte delle prossime elezioni europee. Il timore è che si passi dalla propaganda ad azioni concrete e pericolose, un passo breve che va evitato. Per questo motivo ci siamo attivati prontamente”.

Quindi Valsecchi annuncia: “Chiederemo all’attuale Amministrazione di ritirate la delibera. Se la nostra richiesta resterà inascoltata, adiremo a vie legali e ci appelleremo al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). Quanto accaduto ha avuto una eco nazionale e persino internazionale, dando un’immagine della nostra città sbagliata. Calolziocorte non è razzista. Calolziocorte è una città accogliente dove non si sono mai manifestate, ne prima, ne ora, problematiche legate ai migranti. Questo grazie ad una buona gestione delle persone che sono state accolte attraverso la Comunità della Valsassina e, sul territorio calolziese, grazie alla Cooperativa Il Gabbiano”.

Daniele Vanoli consigliere della civica di minoranza “Cambia Calolzio” ha dichiarato: “Abbiamo deciso di protestare contro il regolamento anche per essere solidali con il gruppo ‘Cittadini Uniti’. Il momento è troppo importante per non dare il nostro supporto. Domani, domenica, alle ore 10 presso la libreria ‘Viaggiatore leggero’ inizieremo ad entrare nel concreto della questione per capire cosa è necessario fare al fine di espletare il ricorso di annullamento della delibera. Va bene la piazza, ma iniziamo a parlare nel dettaglio e nel concreto di cosa si può e si deve fare”.

Il senatore del PD Eugenio Alberto Comincini ha bollato il provvedimento del sindaco Ghezzi come: “Sproporzionato – aggiungendo – Il Governo non è in alcun modo intenzionato a creare altri centri di accoglienza, quindi non capisco il perché di questa delibera. E’ come aver voluto pisciare per marcare il territorio. E’ una cosa vergognosa che va combattuta. Bisogna intervenire immediatamente per chiedere che questo provvedimento venga tolto”.

Presenti in piazza molti esponenti politici locali e non solo, ma anche rappresentanti di organizzazioni sociali, associazioni del territorio e cittadini. Un presidio che si è svolto senza alcun tipo di tensione e sotto l’attento controllo delle forze dell’ordine.