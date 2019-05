Carlo Malugani presenta la sua squadra: “Vercurago Ideale, siamo l’alternativa”

Scuole, sicurezza, viabilità e attenzione alle persone: “Un programma reale, non ci inventiamo cose strane”

VERCURAGO – C’erano anche i candidati alle europee Marta Casiraghi e Marco Zanni alla presentazione, sabato pomeriggio, della lista Vercurago Ideale che vede Carlo Malugani come candidato sindaco.

“Li ho voluti qui oggi perché saranno il nostro collegamento diretto con l’Europa in modo da consentire anche al nostro paese di partecipare a bandi e avere accesso a risorse e finanziamenti” ha detto Malugani che poi ha presentato la sua squadra.

“Ho accettato di candidarmi perché ho accanto persone oneste che hanno voglia di fare il bene di Vercurago – ha detto -. Siamo un gruppo di persone che si è riunito attorno a un programma e ha messo assieme tutto ciò che di bello poteva uscire dalle nostre idee”.

La lista ha visto la collaborazione di Luca Caremi, segretario della Lega calolziese, e Roberto Monteleone, ideatore del gruppo Sentimento Civico, entrambi presenti alla presentazione.

“Una squadra che sarà a disposizione di tutti i cittadini perché se non si lavora assieme non si va da nessuna parte – ha continuato Malugani -. Faremo di tutto per coinvolgere la cittadinanza in progetti importanti come l’ex area Safilo, la scuola, la viabilità. Abbiamo messo a punto un programma reale, non ci inventiamo cose strane ma solo ciò che si può fare”.

Anziani, giovani, diversamente abili, immigrazione e integrazioni sono solo alcuni dei punti che qualificano il programma della lista Vercurago Ideale.

Un punto fondante riguarda la scuola media: “E’ anni che si sente parlare di una nuova scuola che, però, non si vede mai – ha detto -. Intanto la scuola media è in condizioni disastrose perché non sono mai state fatte manutenzioni”.

Proposte anche per la viabilità: “Abbiamo all’attenzione le situazioni del traffico sul lungolago e soprattutto in via Roma. Il tappo, purtroppo, è Vercurago: è nostra intenzione interpellare dei professionisti per realizzare uno studio che possa fornire alternative alle lunghe code che si formano in paese. Valuteremo anche la situazione di Somasca per capire se ci sono altri accessi possibili alla frazione”.

Nell’incontro Malugani ha parlato anche dell’ex area Safilo (“dopo il fallimento è una situazione da riprendere in mano con i cittadini”), di energie rinnovabili e di sicurezza con il potenziamento del circuito di video sorveglianza.

Infine è stata chiesta la disponibilità di associazioni e volontari (“il vero motore del paese”) per creare nuovi eventi che possano dare stimoli al turismo e quindi anche al commercio: “E proprio per aiutare il commercio cercheremo di incentivare agevolazioni fiscali per permettere alle attività di non chiudere. E magari, proprio con l’aiuto di Confcommercio, pensare a nuove manifestazioni come la notte bianca o i mercatini”. La sfida è stata lanciata, la parola passa ai cittadini.

La lista Vercurago Ideale

Carlo Malugani, candidato sindaco

Raffaele Pascuzzi, 60 anni, pensionato

Emanuela Dalle Vedove, 56 anni, impiegata

Thomas Moreno Di Giusto, 29 anni, ufficiale Croce Rossa

Stefano Angioletti, 47 anni, operaio

Gioachino Riva, 72 anni, ristoratore

Giancarlo Bonfanti, 66 anni, pensionato

Tarsilla Botti, 54 anni, ragioniera

Valentina Castelli, 30 anni, consulente informatico

Marco Lazzari, 44 anni, operaio

Silvia Gandolfi, 44 anni, impiegata