Danni maltempo, misure urgenti a favore del territorio lecchese

La Giunta regionale si impegna a istituire un tavolo per quantificare i danni e valutare le richieste di finanziamento

Piazza: “vogliamo dare un sostegno concreto di attenzione e solidarietà alle necessità del territorio”

LECCO – Approvato in Consiglio regionale l’emendamento alla mozione concernente misure urgenti per gravi danni causati da maltempo nei giorni 8 e 9 settembre sul territorio della provincia di Lecco presentato dal Capogruppo della Lega Alessandro Corbetta e firmato dal Sottosegretario regionale Mauro Piazza.

“In relazione ai nubifragi di portata eccezionale che hanno colpito il territorio lecchese, generando ingenti danni in diverse aree della nostra provincia, nella quale si sono registrati smottamenti, esondazioni e allagamenti in proprietà private e aree pubbliche, risulta particolarmente urgente adottare misure per limitare i danni causati dal forte del maltempo, ripristinando la situazione nei territori colpiti da allagamenti, frane, smottamenti ed esondazioni, garantire rimborsi ai cittadini e alle imprese danneggiate da questo grave fenomeno atmosferico, fornire supporto alle amministrazioni locali che sono state colpite da frane, smottamenti, allagamenti ed esondazioni” ha sottolineato Piazza.

Con questo emendamento, si impegna la Giunta regionale a istituire un tavolo con i Comuni e le Province interessate con il fine di quantificare i danni subiti e valutare le richieste di finanziamento, garantendo tempi rapidi per la distribuzione dei fondi, nella misura del possibile e a considerare di integrare eventuali finanziamenti statali con fondi regionali: “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento, vogliamo dare un sostegno concreto di attenzione e solidarietà alle necessità del territorio”.