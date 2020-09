Elezioni. Appello per Lecco ai suoi: “Votate Gattinoni”. Un patto su obiettivi comuni

Intesa tra Appello per Lecco e il centrosinistra di Gattinoni

I civici garantiranno il loro supporto in Consiglio Comunale: “Un patto per la città”

LECCO – Non un apparentamento al ballottaggio ma un intesa ‘post voto’, ovvero se le urne daranno ragione a Mauro Gattinoni, allora Appello per Lecco “contribuirà da subito ad ampliare la maggioranza con il suo esponente in Consiglio comunale in autonomia e indipendenza, ma in una logica collaborativa e costruttiva”.

Lo fa sapere lo stesso movimento civico, presieduto da Rinaldo Zanini, invitando i propri elettori a sostenere il candidato del centrosinistra nella sfida elettorale.

“Appello per Lecco ha deciso di condividere con la coalizione da Partito Democratico, Fattore Lecco, Ambientalmente e Con la Sinistra Cambia Lecco, un ‘Patto per la Città’ con l’obiettivo di contribuire con i propri valori e con i propri obiettivi di programma al miglior governo possibile per la Città di Lecco”.

Corrado Valsecchi, eletto unico consigliere comunale per Appello per Lecco in base ai voti presi al primo turno, collaborerà con la futura amministrazione Gattinoni su diversi punti programmatici:

“Si svilupperanno – spiegano – attraverso un comune impegno di approfondimento sugli obiettivi già esplicitati nei programmi. Questa scelta di Appello per Lecco si fonda sulla condivisione di valori con la coalizione che sostiene Mauro Gattinoni candidato Sindaco, e la convinzione che la crescita della nostra città e il benessere dei concittadini, passi attraverso l’unione di quelle forze che considerano l’Europa come ambiente naturale per il futuro, considerano come elemento negativo il facile e demagogico populismo, rigettano il razzismo e considerano l’inclusione delle diversità ed il rispetto delle persone di ogni genere come elementi non negoziabili”.

“Questo terreno – proseguono – sarà fertile anche per gli obiettivi qualificanti che da tempo Appello per Lecco si pone come prioritari. La grande Lecco, la rigenerazione urbana che parte dalla Piccola, il waterfront per un rilancio turistico, la nuova sede del Comune con la grande opportunità di riorganizzare la ‘macchina comunale’ per semplificare procedure e adempimenti burocratici. Particolare attenzione verrà posta a garanzia di una continuità nella valorizzazione e riqualificazione di punti importanti della Città attraverso l’applicazione del regolamento sui ‘beni comuni’ che ha già prodotto importanti risultati negli anni passati”.

“Sostegno prezioso di Appello per Lecco”

Una dichiarazione a cui segue il ringraziamento della coalizione di centro-sinistra:

“Abbiamo costruito in questi giorni un dialogo con la forza civica di Appello per Lecco, riscontrando dei punti di contatto, in particolare sul metodo di lavoro, condivisibili, rispetto ai quali Appello per Lecco continua a dimostrare quella responsabilità istituzionale che l’ha contraddistinta negli anni – spiegano – Con questa scelta che va oltre le differenze e rimane in coerenza con la rispettiva storia, ci sentiamo impegnati ad aprire una nuova fase per una efficace collaborazione. Pertanto accogliamo non solo il sostegno di una forza importante ma soprattutto le energie e le competenze di tutti i cittadini lecchesi che nella scelta tra due visioni (centrodestra e centrosinistra) diverse e non conciliabili di città, in particolare sui valori umani, sceglieranno Mauro Gattinoni come loro futuro sindaco”.