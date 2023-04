Elezioni. Cambia Calolzio presenta la squadra: “Serve un cambio radicale”

Il candidato sindaco Diego Colosimo ha le idee chiare

“Più servizi per i cittadini, meno cemento, tutela dell’ambiente e mobilità sostenibile”

CALOLZIOCORTE – “Anche se sarà difficile, oggi siamo qui per alzare l’asticella perché puntiamo al comune”. Diego Colosimo, candidato sindaco del gruppo civico Cambia Calolzio, nel pomeriggio di martedì ha presentato la sua squadra. Dopo il mancato accordo con il gruppo Calolziocorte BeneComune, Cambia Calolzio, proprio nei giorni scorsi, ha deciso di fare da solo.

“Ci presentiamo forti dell’esperienza degli ultimi 5 anni sui banchi della minoranza, il nostro gruppo è stato quello che ha fatto vera opposizione all’amministrazione di Centrodestra targata Ghezzi presentando diverse iniziative sul territorio – ha detto Colosimo -. Abbiamo portato in consiglio proposte concrete e oggi ci candidiamo ad amministrare il comune di Calolzio”.

Gli obbiettivi sono chiari: “C’è bisogno di un cambio radicale di agenda politica. Bisogna migliorare e potenziare i servizi comunali, non dimentichiamo che negli ultimi 5 anni è stato chiuso il Centro di Aggregazione Giovanile, credo che questo si stato uno dei punti più bassi dell’amministrazione Ghezzi. Noi siamo stati la vera forza che, anche in passato, ha sostenuto che gli immobili comunali non devono essere svenduti ma riqualificati: questi stabili, dislocati nei diversi quartieri, devono diventare una ricchezza per la comunità. Sul tema della Casa di Comunità siamo convinti che non debba essere realizzata a Sala perché i servizi devono restare in centro città”.

E ancora, al centro dell’agenda di Cambia Calolzio, la tutela ambientale: “Negli ultimi anni il rilancio del territorio è passato attraverso l’aumento del cemento, scelta che si è rivelata disastrosa perché, oltre a non aver portato alcun aumento demografico, ha avuto conseguenze negative sulla qualità della vita delle persone. Vogliamo un comune più efficace e più efficiente, capace di dare risposte concrete. La gente ha diritto di vivere in un ambiente sano perciò sarà determinante anche il tema della mobilità e del trasporto pubblico Il comune deve essere un palazzo aperto, tutta la gente deve sentirsi rappresentata dall’amministrazione e deve avere la possibilità di partecipare alle scelte”.

“Oggi presentiamo una squadra variegata, tante di queste persone fanno volontariato tutti i giorni – ha concluso Colosimo -. Li ringrazio perché oggi sono qui al mio fianco e perché hanno deciso di impegnarsi e mettere la faccia per il bene di Calolzio”.

I candidati di Cambia Calolzio

Diego Colosimo , 47anni, architetto (candidato sindaco)

, 47anni, architetto (candidato sindaco) Giuliano Barachetti, 67 anni, libero professionista

Valeria Bianco, 57 anni, impiegata

Ugo Cattaneo, 74 anni, pensionato

Yahiya Compaore, 33 anni, operaio

Manjola Farruku (detta Lola), 45 anni, collaboratrice famigliare

Ruggero Malaspina, 68 anni, geometra

Vincenzo Marchio, 61 anni, impiegato pubblico

Gianmaria Motta, 57 anni, litografo

Roberta Pozzi, 42 anni, impiegata

Antonella Sacchi, 65 anni, impiegata

Giuseppe Saccomanno, 48 anni, infermiere

Sabrina Scardigli, 53 anni, commessa

Francesca Scuderi, 69 anni, infermiera

Antonio Andrea Zofrea, 31 anni, elettricista