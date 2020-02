Appello per Lecco: “Riportare il mercato in centro oggi si può”

Il progetto di riportare il mercato cittadino nel centro di Lecco

Appello per Lecco: “Due motivi per rilanciare la proposta”

LECCO – “Non è un mistero che Appello per Lecco ha sempre appoggiato e promosso l’idea di far tornare il posizionamento del mercato in centro città a Lecco. Ebbene con le scelte sviluppate in questo quinquennio dall’amministrazione possiamo confermare che esistono, a nostro giudizio, le condizioni per far uscire il mercato dalla poco decorosa logistica in cui si trova”.

Appello per Lecco interviene sul tema del mercato e del suo ritorno in centro città, “una posizione che ci è sempre stata cara e che avevano visto l’impegno della nostra associazione anche sul fronte progettuale presentato diversi anni fa in una affollata assemblea di ambulanti ed esercenti al Centro Sociale dell’Eremo”.

“Le novità -spiegano dalla lista civica – sono sotto gli occhi di tutti! La prima è l’acquisizione dell’area della ex Piccola da parte del Comune dopo ben 32 anni di negoziati e trattative; la seconda è la riqualificazione già avvenuta di Piazza degli Affari e quella che procederà speditamente fra poche settimane di piazza Mazzini. Sull’area ex Piccola Appello per Lecco ha le idee chiare : non potrà essere il polo mercatale di Lecco poiché questo rappresenterebbe la morte di qualsiasi investimento serio e innovativo che dovrà necessariamente coinvolgere nell’elaborazione progettuale il Politecnico e sollecitare le Ferrovie dello Stato a farsi parte diligente per la valorizzazione della parte attigua ai binari”.

“Un’area strategica divenuta di proprietà comunale merita una accessibilità ferroviaria stanziale durante le ore di punta dell’arrivo e della partenza degli studenti per togliere dal centro l’affollamento che ogni mattina inevitabilmente provoca ingorghi alla normale viabilitá, creando caos e problemi alla sicurezza di pedoni e automobilisti. Nel 2021 Rete Ferroviaria Italiana SPA dovrà intervenire nel riadeguamento complessivo della Stazione di Lecco e quindi chiediamo si possa anche fare una corsia d’attesa in zona ex Piccola per favorire il carico e scarico degli studenti e dei passeggeri esclusivamente per gli orari di punta”.

“Per quanto riguarda il mercato – proseguono da Appello – esso deve tornare in Centro Città utilizzando, al mercoledì e al sabato, in via principale le piazze Mazzini e Affari che sono e saranno dotate dalle predisposizioni degli allacciamenti elettrici ( già esistenti in piazza Affari e programmati per piazza Mazzini) e in via secondaria di parte del controviale di viale Costituzione. Questi sono in sintesi i due motivi che ci consentono oggi di rilanciare la nostra proposta!”

“Dovrà pertanto essere ridisegnata complessivamente la mappa delle assegnazioni e delle titolarità per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli ambulanti, garantendo , da parte loro, principi di qualità della merce venduta e decoro anche per quanto riguarda mezzi e stand , nonché il pagamento anticipato delle quote di canone spettanti al Comune per aver diritto al posizionamento del presidio commerciale provvisorio. Appello per Lecco é convinta che il ritorno in centro del mercato sia foriero di una maggiore capacità di incidere a livello commerciale ed economico su tutto il tessuto cittadino, favorendo le nostre attività e semplificando inevitabilmente la vita agli utenti soprattutto a quelli più anziani che storicamente popolano i mercati”.

“Ci auguriamo – concludono – che davanti a questa proposta ci sia la massima condivisione soprattutto degli ambulanti e dei cittadini. Oggi siamo nelle condizioni di poter dettare una nuova agenda alla luce dei due elementi anzidetti, auspichiamo che non si perda per faziosità e amor di polemica anche questa occasione, come già avvenuto in passato, che ci é consegnata dai nuovi scenari che permettono di avanzare finalmente proposte concrete”.