L’intervento di Cinzia Bettega, capogruppo della Lega, sul “Catalogo delle esperienze” realizzato dal Comune

“Lecco Land of Colors? Un libretto che dimostra pressapochismo. Omessi eventi di rilievo, cancellate storia e tradizioni della città”

LECCO – “E’ stato realizzato un nuovo catalogo dedicato al turismo nel territorio lecchese. E’ una pubblicazione che ha per titolo “Catalogo delle esperienze”, accompagna la nascita del nuovo city brand “Land of colors” e ho notato che sono stati omessi eventi di rilievo e le attività ridotte quasi solo al trekking. E’ così che il sindaco Gattinoni vede Lecco?

Un libretto che dimostra pressapochismo: si sono dimenticati Il Lecco Film Fest, il Capolavoro per Lecco, i tre giorni dedicati ai 150 anni di Aida, tra gli eventi è citata la Resegup, ma manca l’Interlaghi, una prestigiosa regata velica nata nel 1975 che porta appassionati a Lecco in novembre.

Il lago è rappresentato senza immagini in una povertà imbarazzante, gli sono state dedicate 4 pagine su 48 quando chiunque sa che sarebbe importantissimo dirottare anche sul nostro ramo la fama internazionale di Lake of Como.

Vorrei ricordare che i dati turistici, dopo la grave flessione degli ultimi due anni, hanno registrato un netto miglioramento e l’obiettivo sarebbe quello di migliorare le performance del turismo, aumentando non solo i flussi ma soprattutto la permanenza. Per farlo ci vogliono innovazione, visione e politiche di marketing territoriale che qui non si vedono.

Non si può in 48 pagine ignorare Villa Manzoni, come se neanche esistesse e banalizzare la ricchezza del territorio, solo perché non è stato previsto un itinerario che passi da lì.

Lecco diventerà forse Land of colors ma non per questo vanno cancellate la sua storia e la sua tradizione”.

Cinzia Bettega

Capogruppo Lega Lombarda – Salvini premier Consiglio comunale di Lecco