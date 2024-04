Bione, viabilità, hub dei bus: la minoranza convoca una ‘contro-assemblea’ pubblica

L’appuntamento è per giovedì 11 aprile alle ore 18.30

“L’azione vuole essere una forte presa di posizione nei confronti di un’amministrazione che ormai è chiusa nel palazzo”

LECCO – Un’Assemblea Comunale aperta a tutti i cittadini per affrontare “gli argomenti importanti che sono nei pensieri dei cittadini lecchesi in queste settimane e negli ultimi mesi e per i quali questa amministrazione comunale non coinvolge i consiglieri di minoranza e ben poco anche quelli di maggioranza”. L’appuntamento, indetto dai gruppi di minoranza in consiglio comunale (Lecco Merita di + – Lecco Ideale, Lega, Appello per Lecco, Fratelli d’Italia) è per giovedì 11 aprile alle ore 18.30 presso la Sala Consiglio di Palazzo Bovara.

“Abbiamo deciso di organizzare questa assemblea dopo aver assistito all’ultimo consiglio comunale in silenzio a causa dell’inesistenza dei temi e dopo l’annullamento di quello dell’8 Aprile, alla soppressione di innumerevoli commissioni consiliari” fanno sapere dalla minoranza. “L’azione vuole essere una forte presa di posizione nei confronti di un’amministrazione che ormai è chiusa nel palazzo sorda alle richieste legittime dei rappresentati dei cittadini ed è per questo che abbiamo deciso di autoconvocarci in un’assemblea” hanno commentato i membri di “Lecco Merita di Più”.

Di seguito l’ordine del giorno:

1. Viabilità e Lungolago, tra parcheggi e sensi unici

2. Bione, chiusure del presente e prospettive future

3. Nuovo municipio e spese inutili

4. Bilancio del comune, Irpef e Politecnico

5. Hub dei pullman, quale futuro?