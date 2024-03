Caregiver, Piazza: “Approvato nuovo programma operativo regionale”

Per l’anno 2024 stanziati da Regione Lombardia 17,5 milioni di euro

Piazza: “Si vuole salvaguardare il contributo economico a favore dei caregiver e potenziare i servizi di sollievo e assistenza”

LECCO – La Giunta Regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato la delibera che modifica il programma operativo regionale a favore di persone in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità approvato lo scorso dicembre.

“Grazie al lavoro portato avanti dall’assessore Lucchini, che ha intrapreso un confronto costante con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è riusciti a raggiungere un obiettivo importante” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza Mauro Piazza.

“Occorre sottolineare anche l’impegno economico di Regione Lombardia con uno stanziamento di risorse passato dai 10 milioni del 2023 ai 17,5 milioni per il 2024. Sono soddisfatto del lavoro svolto con tutta la maggioranza poiché 3,5 milioni riguardano un ordine del giorno al bilancio approvato in Consiglio regionale – continua Piazza – La dotazione finanziaria per l’esercizio Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2024 è pari a complessivi 172.556.132 euro, segno della buona volontà e dell’attenzione sul delicato tema della non autosufficienza“.

“Con l’approvazione di questo provvedimento si vuole salvaguardare il contributo economico a favore dei caregiver e potenziare i servizi di sollievo e assistenza” conclude così Mauro Piazza.