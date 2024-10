Città amica dei bambini, Italia Viva Lecco: “La polemica prevale sui temi in discussione”

“Piena stima e solidarietà all’assessore Durante”

Non possiamo che esprimere il nostro stupore, unito al nostro rammarico, per l’abbandono dell’aula di parte della minoranza, al momento della discussione del punto relativo all’Unicef. La polemica politica sembra ormai prevalere sui temi in discussione.

Per l’opposizione nel Consiglio Comunale di Lecco, se escludiamo Appello per Lecco e il Gruppo Misto, è più facile dare addosso all’assessore di turno che entrare nel merito dei provvedimenti proposti.

Questa volta è toccato all’assessore Durante, con deleghe alla famiglia, politiche giovanili e digitalizzazione. Un assessorato ampio, senza particolari risorse, reperite soprattutto con la partecipazione (vincendone gran parte) a tutti i bandi possibili.

L’attivazione dei progetti post scuola, l’allungamento orario dei nidi comunali, la riqualificazione degli spazi pubblici a disposizione dei bambini e famiglie, lo sviluppo dell’Informagiovani e altre concrete iniziative legate all’educazione, alla socialità alla cura e alla conciliazione dei tempi di lavoro, incidono sulla qualità della vita quotidiana delle famiglie lecchesi

Un lavoro magari non visibile agli occhi distratti dell’opposizione, ma riconoscibile e riconosciuto da tutti i soggetti del territorio che si occupano di educazione e socialità. Tanto da meritare il titolo di Città Amica dei Bambini da parte di Unicef, riconoscimento che in Italia hanno solo altre tre città.

Rinnoviamo quindi la nostra stima e la nostra piena solidarietà all’assessore Alessandra Durante.

Coordinamento Italia Viva Lecco