Daniele Nava convola a nozze con la sua Camilla

L’ex presidente della provincia ha pronunciato il suo ‘si’

A fare breccia nel suo cuore una giovane mandellese

LECCO – Fiori d’arancio nel centrodestra: nella giornata di ieri è convolato a nozze Daniele Nava che si è unito in matrimonio con la sua Camilla, nel matrimonio che si è celebrato mercoledì nella chiesa di Bergamo Alta.

Imprenditore, già presidente della Provincia di Lecco ed ex sottosegretario di Regione Lombardia, Nava era tra i candidati più ‘corteggiati’ per la sfida contro Mauro Gattinoni per la fascia da sindaco a Lecco.

Il suo ‘no’ di quell’occasione politica si è trasformato in un ‘sì’ per un progetto altrettanto importante di vita familiare e pronunciato ieri davanti all’altare.

A fare breccia nel suo cuore è stata la giovane Camilla Gilardoni, classe 91 di Mandello. Una cinquantina gli invitati al matrimonio, tra cui gli amici Mauro Piazza e Beppe Mambretti, da sempre compagni di vita politica.