Diego Carlo Colombo è nuovo consigliere del Parco Adda Nord

La nomina diretta da parte di Regione Lombardia

Colombo è già impegnato politicamente a Trezzo sull’Adda come consigliere comunale

LECCO – Ritornano a essere cinque i consiglieri a occuparsi della gestione del Parco Adda Nord: a entrare in carica Diego Carlo Colombo, su proposta diretta di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia. Dopo le dimissioni per motivi di lavoro di Paolo Mauri si è dunque trovato un sostituto per rimpolpare il Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord.