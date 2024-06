Elezioni 8 e 9 giugno. Si vota per europee e comunali, urne aperte dalle 15 di sabato

Si vota sabato dalle 15 fino alle 23 e domenica dalle 7 fino alle 23

Lunedì dalle ore 15 il live dello spoglio dei comuni lecchesi al voto

LECCO – Fine settimana elettorale per tutti i cittadini italiani, chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo, i cittadini di 49 comuni della Provincia di Lecco, poi, sono chiamati ad esprimersi anche per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Si vota oggi, sabato 8 giugno, e domani, domenica 9 giugno. Le urne apriranno sabato alle ore 15 fino alle 23 e domenica si vota dalle 7 alle 23. Seguiranno aggiornamenti sulle affluenze.

Lo spoglio per le Elezioni Europee comincerà domenica sera dopo la chiusura dei seggi, mentre quello per le Amministrative lunedì 10 giugno alle ore 15.

