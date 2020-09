Elezioni 2020. Candidati e liste di tutti i comuni lecchesi al voto

Elezioni in sette comuni della provincia di Lecco, capoluogo compreso

Tutti i nomi di candidati sindaci e consiglieri dei comuni che andranno al voto il 20 e 21 settembre

LECCO – Ci si prepara al voto anche nel lecchese e i prossimi 20-21 settembre i cittadini di sette Comuni della provincia si recheranno ai seggi per eleggere i nuovi sindaci: si vota a Lecco ma anche a Ballabio, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario e Sueglio per un totale di oltre 71 mila abitanti.

Lecco

Più di 46 mila residenti ne conta il solo capoluogo dove si chiudono dieci anni di amministrazione guidata dal sindaco Virginio Brivio, eletto per il secondo mandato nel 2015.

Quattro sono i suoi aspiranti successori: il centrosinistra uscente ha candidato Mauro Gattinoni, alla guida di una coalizione di quattro liste, altrettante liste sostengono il candidato del centrodestra ed ex presidente di Confcommercio Lecco, Peppino Ciresa; in campo la lista civica di Appello per Lecco che ha avanzato la propria candidatura con l’assessore comunale uscente Corrado Valsecchi. Il Movimento Cinque Stelle candida invece Silvio Fumagalli.

Ogni lista, nel capoluogo, contiene fino ad un massimo di 32 nomi di cittadini, candidati a consigliere comunale, che hanno deciso di mettersi in campo in prima persona a sostegno dei singoli movimenti e candidati.

Ecco quindi le liste complete, in ordine alfabetico per candidato, delle prossime elezioni a Lecco (clicca i link per aprire):

COALIZIONE CENTRODESTRA

CANDIDATO PEPPINO CIRESA

MOVIMENTO CINQUE STELLE

CANDIDATO SILVIO FUMAGALLI

COALIZIONE CENTROSINISTRA

CANDIDATO MAURO GATTINONI

APPELLO PER LECCO

CANDIDATO CORRADO VALSECCHI

Ballabio

Alle porte della Valsassina, la sfida è tra l’amministrazione uscente del centrodestra e il centrosinistra. Candidato per la prima è l’attuale vicesindaco Giovanni Bruno Bussola e per il centrosinistra l’ex assessore Manuela Deon.

Liste e candidati:

NUOVO SLANCIO PER BALLABIO

CANDIDATO GIOVANNI BUSSOLA

BALLABIO FUTURA

CANDIDATO MANUELA DEON

Calco

L’attuale sindaco Stefano Motta si ricandida alla guida di Calco. Lo sfida l’ex primo cittadino Giuseppe Magni.

Liste e candidati:

PROGETTO CALCO

CANDIDATO STEFANO MOTTA

TUTTI PER CALCO

CANDIDATO GIUSEPPE MAGNI

Esino Lario

Corsa in solitaria per il sindaco uscente Pietro Pensa che si ripropone per un secondo mandato.

Lista e candidati:

STELLA ALPINA

CANDIDATO PIETRO PENSA

La Valletta Brianza

Anche a La Valletta, nata dalla fusione tra Perego e Rovagnate, si presenta un solo candidato sindaco: è Marco Panzeri, già sindaco di Rovagnate.

Lista e candidati:

LA VALLETTA 2020

CANDIDATO MARCO PANZERI

Mandello del Lario

Sarà una gara a tre invece a Mandello del Lario dove il sindaco uscente Riccardo Fasoli dovrà vedersela con il candidato del centrosinistra Sergio Balatti, tra i volti del volontariato cittadino, ed Eros Goretti, sportivo della canoa così come l’attuale primo cittadino e vicepresidente della Canottieri Moto Guzzi.

Liste e candidati:

Sueglio

Infine, Sueglio: il piccolo comune della Valvarrone, dopo un anno di commissariamento, torna ad eleggere il proprio sindaco. In campo c’è Sandro Cariboni, già sindaco di Bellano e assessore a Dervio, e una seconda lista capitana da Aldo Petilli, ex assessore a Sueglio.

Liste e candidati: