Elezioni 2020, Italia Viva: “Solo assieme si arriva al traguardo per primi”

Il rammarico di Italia Viva dopo la spaccatura tra PD e Appello per Lecco

“L’interesse dei cittadini deve venire prima di tutto e questo significa anche tenere assieme le forze civiche e politiche in un unico progetto”

LECCO – Il coordinamento Provinciale di Italia Viva Lecco ha comunicato il proprio ‘rammarico’ per la spaccatura tra Partito Democratico e le civica Appello per Lecco in vista delle elezioni amministrative 2020 e annuncia la stesura di un proprio programma “su cui si confronterà per le scelte future”.

“Italia Viva – si legge nella nota diffusa dal coordinamento provinciale – crede che l’interesse dei cittadini di Lecco debba venire prima di tutto e questo significa contenuti, proposte programmatiche e capacità di tenere assieme le forze civiche e politiche in un unico progetto: solo assieme si può pensare di arrivare al traguardo per primi, nell’interesse della comunità di Lecco. Italia Viva Lecco presenterà un proprio programma, di pochi punti, su cui si confronterà per le scelte future”.