Elezioni. Giorgia Meloni a Lecco giovedì per sostenere Ciresa

LECCO – Questo giovedì è previsto l’arrivo a Lecco di Giorgia Meloni, la leader nazionale di Fratelli d’Italia, in città per lanciare la corsa del partito alle elezioni comunali e per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Peppino Ciresa.

L’on. Meloni, in mattinata, percorrerà alcune vie del centro cittadino insieme a Ciresa, al termine,incontrerà la stampa presso il bar Il Caffé in piazza Cermenati. Ci saranno anche l’on. Daniela Santanchè, l’on. Alessio Butti, l’on. Marco Osnato e l’eurodeputato Pietro Fiocchi.