Elezioni Regionali, Lorenzo Riva in campo col Terzo Polo: “Ecco le nostre priorità”

L’ex presidente di Confindustria Lecco-Sondrio si è presentato in un aperincontro informale

Tra i temi prioritari della sua campagna elettorale scuola-lavoro, infrastrutture e sanità

LECCO – “Ho deciso di scendere in campo e metterci la faccia perché sono convinto nel progetto del Terzo Polo e perché credo fermamente nel valore del nostro territorio e della nostra Provincia che deve avere il giusto peso in Regione”. Lorenzo Riva, titolare dell’Electro Adda Spa di Brivio ed ex presidente di Confindustria Lecco-Sondrio, ha ufficialmente presentato la sua candidatura alle elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023 nel listino del Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti presidente.

Classe 1958, imprenditore e presidente di Electro Adda Spa, azienda di famiglia fondata nel 1948 dal padre Luigi e dallo zio Antonio, Lorenzo Riva è stato presidente di Confindustria Lecco-Sondrio dal 2017 al 2022 e dal maggio 2019 è vicepresidente della Camera di Commercio Como-Lecco.

L’imprenditore si è presentato questa mattina, venerdì, in un aperincontro informale presso il ristorante Frigerio durante il quale ha spiegato i motivi della candidatura ed illustrato i principali temi sui quali si impegnerà.

“Le elezioni politiche non sono state un successo per i candidati lecchesi, speriamo di avere più rappresentanza in Regione – ha detto Riva – la mia scelta di impegnarmi in politica al fianco del Terzo Polo è dovuta al fatto che mi è piaciuto il loro progetto, concreto e a lungo termine. Un partito nuovo che anche nel nostro territorio ha riscontrato un buon successo durante le ultime elezioni, soprattutto tra i giovani e coloro che si erano disinteressati alla politica. Per questo ho deciso di scendere in campo e provare a fare la mia parte”.

Tra i temi di interesse principale Riva ha elencato il binomio scuola e lavoro: “Non può più essere scisso, scuola e lavoro devono essere considerati insieme, ce lo chiedono i giovani e ce lo chiedono le nostre aziende. Regione ha un patrimonio inestimabile, gli Istituti Tecnici Professionali, bisogna investire di più su questo fronte”.

Toccato poi il tema delle infrastrutture: “Viviamo in una Provincia bloccata, il che rappresenta un freno devastante per la nostra economia. La Camera di Commercio negli ultimi anni ha investito tantissimo nel turismo, facendo un ottimo lavoro, ma ci scontriamo ogni giorno con le difficoltà di raggiungere i territori per la carenza di infrastrutture”.

Sul fronte sanità, Riva ha sottolineato la necessità di intervenire per ridurre i tempi di attesa per visite e prestazioni: “Veniamo da due anni difficili che hanno lasciato poco spazio per questi interventi ma ora non possiamo più andare avanti così, le liste di attesa e le tempistiche non sono degne della principale Regione d’Italia. Lancio anche una ‘frecciata’ alla nostra candidata presidente, Letizia Moratti, che parla di chiudere il presidio ospedaliero di Merate. Piuttosto che chiuderlo io parlerei di ripensarlo, la nostra Provincia ha bisogno dei due poli di Lecco e Merate”.

La parola d’ordine per il candidato è ‘fare rete’: “Questa Provincia ha dimostrato che quando si lavora tutti insieme si portano a casa grandi risultati. Troppo campanilismo è dannoso”.