Forza Italia Lecco, un pranzo per ricordare il presidente Berlusconi

Il Coordinatore Gagliardi: “Forza Italia a Lecco ha ripreso ad essere quella forza di riferimento per movimenti, associazioni e fondazioni”

LECCO – Un invito a un pranzo il 20 gennaio prossimo per ricordare Silvio Berlusconi e discutere degli appuntamenti futuri. Il coordinatore provinciale di Forza Italia a Lecco Roberto Gagliardi, chiama a raccolta tutti i forzisti guardando anche alle prossime elezioni comunali.

“Ringrazio i diversi amministratori in Provincia che stanno ritornando nella casa della Libertà – dichiara Gagliardi – I 51 Comuni che andranno al voto in Provincia di Lecco, saranno sicuramente una prova di forza per tutti quanti i partiti di Coalizione e quello che mi sento di aggiungere e auspico è che fra di noi, partiti della coalizione, ci sia davvero un sano equilibrio e una sana correttezza politica. Forza Italia a Lecco ha ripreso ad essere quella forza di riferimento per tutti quei movimenti, associazioni, fondazioni che hanno una volontà civica e centrista. Inoltre tengo aricordare che il Partito Popolare Europeo in tutt’Europa rappresenta il centro, quello vero, alternativo alla sinistra, in questo paese è rappresentato da Forza Italia”.

Quindi Gagliardi prosegue: “A sei mesi dalla sua scomparsa, Berlusconi manca sia al partito che all’Italia. E’ stato un uomo del fare che ha cambiato la storia di questo Paese, fermando la macchina comunista e portando quell’aria di Libertà che la sinistra voleva bloccare. Per stare piacevolmente insieme e ricordare il nostro amato Presidente, Silvio Berlusconi, vi aspettiamo al pranzo: 20 Gennaio, presso la Cascina Don Guanella, in Piazza Rosè 3, a Valmadrera ore 12:30“.