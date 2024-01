Forza Italia verso il Congresso Provinciale: “Occasione di confronto”

Il Congresso si terrà dalle 16.30 presso Lecco Hostel

Il coordinatore Gagliardi: “Servirà a ridare coesione e slancio all’azione del partito”

LECCO – E’ convocato il Congresso provinciale di Forza Italia che si svolgerà dalle ore 16.30 di sabato 27 gennaio presso il nuovissimo “Lecco Hostel” in Corso Giacomo Matteotti 89a a Lecco per confermare, con il consenso degli iscritti al partito, il ruolo di Coordinatore provinciale che nel mese di maggio era stato assegnato dal responsabile regionale degli Azzurri lombardi, Alessandro Sorte, a Roberto Gagliardi e dunque ai dirigenti di Forza Italia in provincia di Lecco.

Lo comunicano i vertici locali del partito che dal maggio 2023 ha saputo rafforzarsi sul territorio grazie alla nuova ed efficace riorganizzazione voluta e coordinata da Roberto Gagliardi.

“Questa – spiega il coordinatore -sarà l’occasione anche per fare la verifica delle forze in campo in vista degli impegni elettorali della prossima primavera, visto che Forza Italia è ancora più radicata nell’ambito del panorama politico provinciale grazie anche agli incoraggianti risultati della recente campagna di tesseramento che ha radunato sotto il vessillo di Silvio Berlusconi, giovani molto motivati ma ha saputo recuperare anche gli storici militanti e amministratori che si erano allontanati dal partito in questi ultimi anni”.

“I lavori congressuali consegneranno la nuova composizione del Coordinamento provinciale di Forza Italia a Lecco che garantirà un rinnovato impegno di tutti gli iscritti e questo anche in vista delle ormai vicine scadenze elettorali di quest’anno: fra loro le posizioni di maggiore responsabilità e impegno saranno, infatti, consegnate ai delegati di circoscrizione e ai responsabili dei dipartimenti oltre ai numerosi coordinatori cittadini che sono già stati scelti nei vari ambiti del territorio provinciale”.

Faranno parte del nuovo organigramma come componenti di diritto, come previsto dallo statuto di Forza Italia e dal regolamento dei congressi, il presidente di Forza Italia e dei Seniores Antonio Conrater e la coordinatrice di Azzurro giovani, Elisa Ratti, oltre agli attuali vice coordinatori provinciali Maria Chiara Marino e Gianluigi Valsecchi. Sono stati, inoltre, individuati i nominativi dei cinque delegati nazionali della provincia di Lecco che, con Roberto Gagliardi, saranno presenti al Congresso Nazionale del partito che si svolgerà a Roma a fine febbraio.

“Il congresso – precisa Gagliardi – in piena sintonia con le direttive del segretario nazionale Antonio Tajani, servirà a ridare coesione e slancio all’azione del partito che, con il rinnovamento in atto anche a livello regionale e centrale, saprà certamente fornire l’immagine di una Forza Italia che sa confrontarsi democraticamente e in modo costruttivo, al fine di confermare come gli azzurri della provincia di Lecco siano un pilastro portante dal quale non si può prescindere nell’alleanza locale di Centrodestra che governa autorevolmente anche il Paese e molti altri Enti pubblici, come ci ha insegnato la concreta iniziativa politica del suo fondatore, Silvio Berlusconi, che come ben sappiamo ha lasciato un’impronta indelebile in Forza Italia ma anche nella società e nell’imprenditoria italiana”.