“Basta morti sul lavoro: le istituzioni non si possono più girare dall’altra parte”

Un minuto di silenzio in tutte le classi per riflettere su questa tragedia

LECCO – “Uno studente, al suo ultimo giorno in alternanza, morto di lavoro. Solo l’anno scorso erano più di 1400, non numeri, ma vittime della mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non possiamo accettarlo, per nessuno, tantomeno per un ragazzo di soli 18 anni”.

I Giovani Democratici della provincia di Lecco, a seguito della tragedia di Udine che ha visto morire Lorenzo Parelli, 18enne impegnato nell’alternanza scuola-lavoro, schiacciato da una sbarra di ferro, hanno chiesto a tutte le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Lecco di prevedere un minuto di silenzio in tutte le classi in ricordo di questo studente, per tutti i morti sul lavoro, per riflettere su questa tragedia, perché si ponga fine a questa strage.