Gradimento dei sindaci, Corrado Valsecchi: “Lecco in fondo alla classifica, un dispiacere”

Nell’indagine del Sole 24 Ore il sindaco Gattinoni si posiziona all’83esimo posto

“Mi auguro veramente che ci sia ‘un cambio di passo’ dopo 3 anni di amministrazione”, commenta Valsecchi

LECCO – “Francamente non ho mai dato troppo peso ai sondaggi e devo dire che questo del Sole 24 ore di oggi sul gradimento dei sindaci non mi ha stupito. Conosco Beppe Sala che capeggia la classifica e soprattutto conosco la piazza milanese e sono informato sul gradimento. Conosco Mauro Gattinoni sindaco di Lecco che sta al quartultimo posto del sondaggio di tutti i capoluoghi di provincia indagati dal giornale economico, ma soprattutto conosco e frequento la piazza e i marciapiedi di Lecco e quindi non mi sorprende questo risultato per niente”. E’ l’affondo politico del consigliere all’opposizione Corrado Valsecchi, capogruppo di Appello per Lecco.

“Credo che in questa classifica, se ricordo bene, nessun sindaco di Lecco sia mai sceso sotto il 50% del gradimento o veleggiava lì attorno – continua Valsecchi -. Vedere Lecco in fondo alla classifica fa dispiacere, ma è un sondaggio e con un risultato così nel 2024 dovrebbe migliorare perché ci sono 82 posti da recuperare in salita e solo 3 in discesa, mi auguro veramente che ci sia ‘un cambio di passo’ dopo 3 anni di amministrazione. Mi auguro che il sindaco anziché fare la guerra contro i mulini a vento si accorga di situazioni imbarazzanti nella sua Giunta con conflitti di interesse e incompatibilità manifeste, forse anche di iniziare a fare a meno di alcuni cattivi consiglieri che hanno solo vocazioni verso politiche revansciste spesso e addirittura contro alleati naturali. Non sarà un sondaggio negativo per ben 3 anni a segnare il destino di Gattinoni, ma sicuramente sarà la capacità di reazione politica. ‘Mutatis-Mutandis’ avrebbero detto i latini, fatti i dovuti cambiamenti; cambiare ciò che deve essere cambiato diremmo noi”.