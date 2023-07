Gradimento dei sindaci: Gattinoni è quartultimo nella classifica del Sole 24 Ore

Il sindaco di Lecco al 83esimo posto nell’indagine

Dal 2020, anno delle elezioni, ha perso 6,1 punti di consenso

LECCO – Una posizione ai fanalini di coda: la Governance Poll, indagine pubblicata oggi, 10 luglio, dal Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali dei capoluoghi di provincia italiani, vede il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni al quartultimo posto.

Il primo cittadino ricopre, infatti, (a pari merito con il sindaco di Avellino, Gianluca Festa) l’83esima posizione, con un -6,1% di consensi rispetto al 2020 quando è stato eletto. Al primo posto si trova invece il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, i cui consensi sono saliti del 7,3%.

Le modalità dell’indagine

Il sondaggio Governance Poll 2023 è stato realizzato da Noto Sondaggi, con un campione di 1.000 elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune (capoluoghi di provincia). I cittadini sono stati intervistati – fra il 15 maggio e il 30 giugno 2023 – attraverso dei questionari somministrati telefonicamente o in via telematica.

Agli intervistati è stato chiesto “un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?“. Per questo non sono stati presi in considerazione i Comuni in cui il sindaco è stato eletto nel 2023.

La classifica a confronto con i risultati dello scorso anno

Se nel 2020, quando è stato eletto, il 50,1% dei lecchesi (sui 46.806 residenti totali che risultano nel 2023) aveva votato a favore del sindaco Mauro Gattinoni, solo il 44,0% del campione di intervistati nei mesi scorsi da Noto Sondaggi si dice pronto a rivotare il primo cittadino.

L’indice di gradimento scende ancora rispetto allo scorso anno, quando Gattinoni si posizionava al 75esimo posto. Nel 2022, infatti, il 44,5% degli intervistati avrebbe espresso nuovamente voto a favore del sindaco: lo 0,5% in più rispetto a quest’anno.