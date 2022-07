Il sindaco di Lecco al 75esimo posto secondo lo studio del quotidiano economico

Avrebbe perso oltre 5 punti di consenso, scendendo al 44,5% di gradimento tra i cittadini

LECCO – Gradimento in calo per Mauro Gattinoni: secondo quanto emerge dallo studio pubblicato lunedì dal Sole 24 Ore sul consenso dei primi cittadini delle città capoluogo di provincia, il sindaco di Lecco avrebbe oggi il favore del 44,5% dei lecchesi, oltre cinque punti di gradimento in meno rispetto alla sua elezione del 2020.

Gattinoni si trova al 75esimo posto della classifica stilata dal quotidiano economico, quartultimo tra i sindaci italiani, precedendo il sindaco Carlo Maria Salvemini di Lecce, il sindaco Gianluca Festa di Avellino e Luigi De Mossi di Siena, tutti al 44% dei consensi.

Il podio dei primi cittadini più graditi vede invece sul gradino più alto il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro (65% dei consensi, +10% sul risultato elettorale), seguito dal sindaco Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (64% dei consensi, +4,7%) e al terzo posto Antonio De Caro di Bari (66,3%, in calo del 4,3% rispetto al risultato delle elezioni).

Nel complesso, la classifica del Sole 24 Ore vede la gran parte dei primi cittadini italiani in calo di gradimento, solo una dozzina sono i sindaci che hanno visto incrementare i propri consensi.

Tra i borgomastri che più hanno subito il calo di gradimento dei cittadini c’è il sindaco Roberto Gravina di Campobasso (-14,6% in 36esima posizione), il sindaco Domenico Bennardi di Matera (-13,5%, in 40esima posizione) e il sindaco Mattia Palazzi di Mantova (-12,8%, in 12esima posizione).