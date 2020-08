Il centro-sinistra per Gattinoni Sindaco aderisce alla Campagna Gentile

L’invito alle altre forze politiche a sottoscrivere il manifesto

“La nostra comunità non ha bisogno di una campagna avvelenata”

LECCO – Con la Sinistra Cambia Lecco, Fattore Lecco e Partito Democratico sottoscrivono il “Manifesto per una campagna elettorale gentile”, presentato nella giornata di venerdì 31 luglio dalla lista AmbientalMente Lecco.

“Cogliamo e facciamo nostro il messaggio di questo manifesto: rispettarsi reciprocamente, anche quando le idee sono opposte – spiegano i tre referenti di lista Alberto Anghileri, Alessandra Durante e Alfredo Marelli –. Troppo spesso, invece, assistiamo a veri e propri attacchi sulle persone più che sulle idee, aggressioni verbali che nulla hanno a che vedere con la campagna elettorale e che finiscono per offuscare i contenuti e le proposte”.

Questo manifesto si basa su tre parole chiave: verità delle affermazioni fatte, correttezza e sincerità della comunicazione, rispetto dell’avversario politico e della persona.

“Come coalizione di centro-sinistra vogliamo ora rivolgere l’invito a tutte le altre forze politiche in campo in questa campagna elettorale, siano essi partiti o movimenti civici, a sottoscrivere l’impegno contenuto nel Manifesto per una campagna elettorale gentile – è il commento di Mauro Gattinoni, candidato sindaco per il centro-sinistra –. Le idee possono essere diverse ma le persone vanno rispettate: la nostra comunità non ha bisogno di una campagna avvelenata ma, soprattutto in questo delicato momento, di poter contare su una competizione elettorale umana, civile, corretta”.