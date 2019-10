Lecco. I ragazzi di Friday for Future ospiti in Consiglio Comunale

Friday for Future, audizione in municipio a Lecco per i giovani

Accolta la richiesta di Anghileri (Sinistra) e studenti

LECCO – Nel Consiglio Comunale di lunedì 28 ottobre una rappresentante degli studenti interverrà in apertura di seduta portando il pensiero dei ragazzi lecchesi partecipanti alle manifestazioni del Friday for Future.

“Nella seduta dello scorso 30 settembre abbiamo chiesto di invitare un rappresenta degli studenti di Friday for Future della nostra città a partecipare ad una riunione del Consiglio per illustrare i motivi della loro protesta contro i cambiamenti climatici, obiettivo di questa nostra richiesta è anche quella di dimostrare l’attenzione delle Istituzioni a questo movimento di giovani che in tutto il mondo cerca di imporre ai potenti del mondo l’obbligo a compiere scelte concrete per salvare il pianeta” spiega Alberto Anghileri di Con la Sinistra Cambia Lecco.

Anche da parte degli studenti è arrivata una analoga richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.

Così nella prossima seduta si terrà questo momento di ascolto da parte dei consiglieri comunali. “Siamo consapevoli che problematiche così importanti debbano trovare soluzioni a livelli dei Governi – prosegue Anghileri – ma siamo altresì convinti che ognuno, con i propri limiti e le proprie responsabilità abbia il dovere di mettere in atto tutte le iniziati utili per contribuire a salvare il pianeta. Alberto Anghileri consigliere comunale “con la sinistra cambia Lecco”