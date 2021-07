Tappa a Lecco per l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino

In municipio l’incontro con Gattinoni: “Confronto su Europa, progetti per la città e sostenibilità”

LECCO – Questa mattina, mercoledì, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha incontrato Pierfrancesco Majorino, Europarlamentare e già Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano.

“Oggi sono stato a Lecco, partecipe del cantiere positivamente spiazzante delle Baite Filosofiche – ha dichiarato Majorino – Ho anche fatto visita all’ottimo sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, una vera fucina di idee. In questi giorni ho anche incontrato tra Bergamo e Milano rappresentanti di cittadini e associazioni che si battono per un cambiamento vero dopo il dramma della pandemia. Sono tutte voci che mi fanno ben sperare per il futuro delle nostre comunità. C’è un’energia diffusa nelle terre lombarde (così diverse tra loro) che dobbiamo saper rappresentare.”

“Un bell’incontro oggi quello con Pierfrancesco Majorino – ha aggiunto Gattinoni – Insieme ci siamo confrontati su Europa, progetti per la città e sviluppo sostenibile.”