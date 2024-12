ll sindaco Gattinoni: “2025 anno di grandi sfide per cultura e infrastrutture”

I progetti inclusi nel bilancio di previsione da 85 milioni di euro appena approvato

“La città che cambia verso lo ‘sprint’ finale”

LECCO – Fine anno è tempo di bilanci. Ma il sindaco Mauro Gattinoni nella sua newsletter settimanale ai lecchesi, l’ultima prima delle festività, anticipa i progetti del prossimo 2025 inclusi nel bilancio preventivo appena approvato dal Consiglio comunale.

Oltre 20 milioni saranno investiti in opere pubbliche, anche a completamento dei progetti già in corso, in coerenza allo sviluppo strategico che sta vivendo questa città. “Mi permetto di evidenziare due importanti traguardi da raggiungere: l’apertura del Teatro della Società, quale motore della proposta culturale cittadina in quanto moltiplicatore dell’innovazione creativa; ecco, ma oltre a muri, affreschi e velluti, stiamo già ragionando su un modello di gestione che possa coinvolgere anche privati, aziende e donatori, convinti che il migliore investimento sia quello in cultura – ha spiegato il primo cittadino – Il secondo obiettivo sarà l’apertura del nuovo ponte Pescate-Lecco per le Olimpiadi del 2026: il ponte lo sta costruendo Anas, ma noi dobbiamo realizzare il maxi raccordo al Bione che sia capace di smistare i nuovi flussi di traffico; preciso che il nostro progetto già imposta la rampa in uscita da Lecco, perché è impensabile che non si possa aprire quella corsia in uscita di cui la Città ha un tremendo bisogno”.

“I circa 65 milioni di parte corrente indicano invece l’attenzione primaria – e spesso sottotraccia – ai bisogni delle persone, a partire dai fragili e gli anziani, ai più piccoli e alle famiglie. Poiché “prendersi cura dei luoghi è prendersi cura delle persone che questi luoghi li vivono”, nel 2025 intensificheremo il piano rioni: tradotto, maggiore attenzione alla pulizia, alla cura del verde e alle manutenzioni dei nostri quartieri”.

“Far quadrare un bilancio di circa 85 milioni, senza accendere un euro di debito a carico delle future generazioni, è impresa non semplice – ha aggiunto Gattinoni – per questo ringrazio per il grande lavoro l’Assessore Roberto Pietrobelli e la Dirigente Nadia Crippa, che con misura e oculatezza contabile accompagnano la “città che cambia” verso lo sprint finale.

“Con questa prospettiva vi invito a guardare con fiducia all’anno che ci attende. Non mancheranno certo le difficoltà, o magari dei contrattempi, ma se c’è una cosa certa è l’impegno che ci stiamo mettendo per far crescere una città sempre più bella, solidale, sostenibile e grande” ha concluso il sindaco.