Niente fermata a ‘Centrale’ per i RegioExpress. Gattinoni: “Scelta sbagliata”

Il sindaco Gattinoni sulla scelta della Regione non confermare la fermata a Milano Centrale

“Decisione che impatterà negativamente sulla quotidianità di studenti e lavoratori, nessuna interlocuzione con i comuni”

LECCO – “In merito alla decisione di Regione Lombardia che, confermando l’Accordo Quadro con RFI, sposterebbe alcune corse della linea Regio Express Lecco-Milano dalla stazione di Milano Centrale a quella di Milano Rogoredo, esprimo una profonda perplessità”. E il commento del sindaco Mauro Gattinoni.

“Seppur la stazione di Milano Rogoredo possa rappresentare a livello logistico una soluzione per decongestionare la stazione Milano Centrale, la scelta (che riguarderebbe i treni in partenza alle 7.19 da Lecco e quelli in partenza alle 17.50 e 18.48 da Milano Centrale) impatterebbe negativamente sulla quotidianità di tanti studenti e lavoratori pendolari lecchesi che usufruiscono di queste corse e costituirebbe un passo indietro rispetto alla logica di collegamenti sempre più veloci e diretti tra la città di Lecco e il centro del capoluogo lombardo”.

“Dispiace, infine – conclude – che una tale decisione sia stata presa comunque senza alcuna interlocuzione con i Comuni interessati”.