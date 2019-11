Piazza (FI): “Tavolo Inter-assessorile per il sostegno ai bambini autistici ”

LECCO – “Attivare un tavolo inter-assessorile per procedere con un approccio multidisciplinare nel contrasto della sindrome dello spettro autistico, ampliando così le misure di sostegno sia in età pediatrica sia adulta, assicurando la piena inclusione scolastica e potenziando le campagne di sensibilizzazione e informazione in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, questi sono i capisaldi della proposta di risoluzione relativa alla sindrome dell’autismo che abbiamo approvato ieri in Consiglio regionale ” dichiara il Consigliere regionale lecchese Mauro Piazza.

“Il percorso che ha portato all’approvazione – continua il consigliere regionale – è stato molto lungo e articolato ed è stato guidato in maniera egregia dalla collega Simona Tironi. Il confronto con le associazioni che seguono i bimbi autistici e gli operatori del settore socio –sanitario è stato utile in quanto hanno fornito preziosi suggerimenti per perfezionare la proposta”.

“La risoluzione prevede, tra le altre cose, una presa in carico del paziente che continua anche nella fase adulta, con un monitoraggio costante” spiega l’azzurro. “Riteniamo sia molto importante la collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, in quanto tra i banchi di scuola nessuno deve sentirsi escluso e tutti, nel percorso di apprendimento, devono essere messi nelle stesse condizioni” conclude Piazza.