Piazza(FI) e Formenti (Lega): “Impegno di Regione per Villa Ponchielli”

Verso la progettazione delle attività formative da attivare negli spazzi di Villa Ponchielli

I Consiglieri: “Grazie al nostro ordine del giorno sigleremo un accordo di programma”

MILANO– Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale lombardo è stato approvato un ordine del giorno al Bilancio previsionale 2020-2022 con il quale verranno stanziate le risorse necessarie, attraverso un accordo di programma, per la Realizzazione del Local Alliance for Knowledge and Education in food and hospitality on the Lecco Lake presso Villa Ponchielli nel Comune di Lecco. Lo hanno fatto sapere i Consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti.

“Con la realizzazione di tale accordo – hanno commentato – si avvierà un processo di definizione condivisa con le aziende del territorio attraverso la progettazione delle attività formative e di incubazione da attivare all’interno degli spazi di Villa Ponchielli”.

“Regione Lombardia” – hanno proseguito i due Consiglieri regionali – “con questo atto mette nero su bianco il suo impegno in cofinanziamento con gli enti aderenti al progetto: il Comune di Malgrate, il Centro di Formazione Professionale Alberghiero Casargo (LC), la Provincia di Lecco e Caritas Ambrosiana, oltre al Comune di Lecco ente capofila del progetto”.

“Se il progetto verrà realizzato, la villa diventerà un centro di eccellenza europeo per la formazione di giovani e un punto di riferimento oltre che un interlocutore privilegiato per le imprese del settore, in grado di formare le nuove eccellenze e garantire occupazione ai giovani lombardi” dichiarano i due lecchesi.

“Regione Lombardia attraverso il progetto LAKE recupererà dal punto di vista culturale e architettonico Villa Ponchielli, un luogo che era da anni abbandonato, per renderlo un punto di riferimento regionale e internazionale per l’alta formazione professionale e per l’innovazione nel campo della ristorazione e dell’hôtellerie” hanno concluso Piazza e Formenti.