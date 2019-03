Il voto di domenica ha sancito l’elezione del nuovo segretario nazionale del PD

Zingaretti ha ottenuto il 62% dei voti in provincia e il 64% nel capoluogo

LECCO – Una vittoria netta quella di Nicola Zingaretti alle primarie PD del 3 marzo. Il governatore della regione Lazio ha ottenuto il maggior numero di voti a tutti i livelli: nazionale (sfiorato il 70%) regionale (65,68% il risultato dell’85% di seggi scrutinati finora), provinciale (62%) e cittadino (64.9%), sbaragliando i compagni di partito Maurizio Martina, che si è fermato intorno al 25% e Roberto Giacchetti, intorno al 10-12%.

Il messaggio di unità e rinnovamento del partito, opposizione al governo e rilancio del riformismo, proposto nella mozione “Prima le persone”, ha saputo convincere il popolo democratico che si è recato alle urne ieri con un’affluenza di circa 1,5 milioni di votanti, numeri pari se non superiori a quella di tre anni fa, alle primarie che videro Renzi eletto Segretario in competizione con Orlando ed Emiliano.

Nella città di Lecco i votanti sono stati 1349, di cui validi 1337 (7 le schede bianche e 5 quelle nulle). Zingaretti ha raggiunto il 64.39%, con 861 voti; 22.66% per Martina (303) voti e 12.93% per Giacchetti (173 voti).

Il risultato delle Primarie del PD a Lecco

Martina Zingaretti Giachetti bianche nulle totali votanti Castello Via Seminario 39 57 198 51 1 0 307 Centro Via Roma 51 72 233 56 2 5 368 Germanedo Via dell’Eremo 28 76 193 31 2 0 302 Maggianico Via Armonia 5 41 92 7 0 0 140 Rancio Via Calloni 16 57 145 28 2 0 232 Totali voti 303 861 173 7 5 1349 Percentuali su voti validi 22,66 64,40 12,94

Il segretario Marelli: “Ripartiamo dai diritti delle persone”

“Una grande partecipazione, con numeri vicinissimi all’appuntamento del 2017 – ha commentato Alfredo Marelli, segretario del PD Città di Lecco – Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo appuntamento democratico. E grazie ai volontari che sono stati impegnati ai Seggi per l’intera giornata rendendo possibile l’esercizio di voto”.

“Credo che chi si è recato a votare ieri – analizza Marelli – l’abbia fatto non solo con l’intento di confermare la propria appartenenza alla comunità di centro sinistra, ma anche per rafforzare il ruolo del PD nel perseguire obiettivi di politiche-economiche a favore delle persone, in opposizione alle scelte ideologiche del Governo attuale. Il PD tutto, dopo questo passaggio importante e con gli organismi di Direzione nazionale rinnovati, a partire dal Segretario Nazionale Nicola Zingaretti, ha ora il dovere di operare in unità e ha pieno titolo e responsabilità per contrastare le scelte sbagliate del Governo e per sostenere proposte alternative coerenti con i valori di centro sinistra: a partire dai diritti delle persone e delle famiglie, per combattere le povertà, per i diritti fondamentali di ciascuno. In particolare per il lavoro, il diritto allo studio, alla salute, alla casa”.