Resinelli, passerella ‘bocciata’ da Ambientalmente: “Non va nella direzione giusta”

Il nuovo Belvedere dei Resinelli e il giudizio negativo di Ambientalmente

La lista della maggioranza in Comune a Lecco critica l’opera: “Territorio da valorizzare, non da snaturare”

LECCO – Un intervento che ha già fatto discutere molto sui social, quello realizzato al Belvedere dei Resinelli dove recentemente è stata completata la nuova passerella a sbalzo. Un’opera in metallo, realizzata dalla Comunità Montana, che ha diviso gli affezionati della montagna tra chi approva e chi invece ha espresso commenti decisamente poco favorevoli.

Tra questi ultimi c’è anche il giudizio negativo di Ambientalmente Lecco, una presa di posizione importante visto che la lista è parte della nuova amministrazione comunale del capoluogo che partecipa (con Abbadia, Mandello e Ballabio) alla convenzione per la gestione dei Piani Resinelli.

“L’intervento realizzato non va nella direzione di coerenza dal punto di vista architettonico e della sostenibilità rispetto al contesto in cui si inserisce” è intervenuto ieri in municipio Paolo Galli, consigliere comunale della lista ambientalista.

“Il nostro territorio deve essere valorizzato, non snaturato – ha aggiunto – dobbiamo dialogare con le diverse realtà del territorio, lavorare in sinergia per trovare una linea comune con gli altri enti e proporre un brand turistico al passo con le nuove esigenze di sostenibilità”.