SS36. In Regione passa l’odg di Straniero “ma solo a metà”

LECCO – La Giunta regionale si attiverà con l’Anas e con gli enti territoriali coinvolti per programmare una serie di interventi urgenti e puntuali sulla statale 36, finalizzati a risolvere le situazioni più critiche dal punto di vista della sicurezza stradale.

È quanto approvato dal consiglio regionale della Lombardia, questo pomeriggio, nell’ambito dell’assestamento di bilancio, dell’ordine del giorno presentato da Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd.

“Ovviamente sono soddisfatto che Regione Lombardia si prenda questo impegno, tuttavia mi sembra un déjà vu: questo rapporto con l’Anas era già stato previsto, come pure l’intenzione di occuparsi delle criticità. Ciò che chiedevamo nell’atto era molto di più. Suona un po’ come un’occasione persa”, aggiunge Straniero.

L’ordine del giorno impegnava, infatti, la Giunta anche a “destinare adeguate risorse per gli studi preliminari per la definizione degli interventi; provvedere, anche in vista dei Giochi olimpici 2026, adeguati incrementi degli stanziamenti necessari a garantire gli interventi sulle infrastrutture per la mobilità stradale e ferroviaria; esplicitare un cronoprogramma puntuale degli interventi e riferire alla Commissione Territorio e infrastrutture il lavoro svolto dal gruppo istituito con Anas”.

Ma “nulla di questo è stato accettato, in sede di approvazione dell’atto – fa presente il consigliere Pd –. Non vorrei che limitarsi a ripetere impegni già presi fosse un modo per non fare davvero ciò che serve per la nostra importante arteria e questo non è possibile. Non c’è tempo da perdere per la riqualificazione della Ss36, anche in vista delle Olimpiadi”.