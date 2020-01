Stadio al buio e Bione ancora un cantiere, La Lega: “Il Comune dov’è?”

Andrea Corti, consigliere comunale del Carroccio interviene sul tema dello sport

“L’amministrazione comunale dov’è? Questo disastro ha un nome e un cognome”

“LECCO – “Quella di domenica è stata per Lecco una domenica sportiva coi fiocchi, da ricordare. Non solo per la Calcio Lecco ma anche per Rugby e Basket Lecco. Peccato per lo spiacevole inconveniente a cui i tifosi blucelesti hanno dovuto assistere: lo stadio è rimasto completamente al buio per un presunto blackout elettrico e la partita è stata sospesa. Impianto di illuminazione collaudato solo pochi giorni fa”.

Il consigliere comunale Andrea Corti interviene sul tema dello sport e degli impianti sportivi della città: “Mi chiedo se l’assessore ai lavori pubblici Corrado Valsecchi e l’assessore allo sport Roberto Nigriello siano stati di recente al centro sportivo Bione, e se stiano seguendo giorno per giorno i lavori dei 3 cantieri avviati lo scorso 4 settembre. Come si trova oggi il nostro centro sportivo del Bione? Dopo 4 mesi si possono ammirare solo cantieri aperti e tante macerie”.

“Il campo da calcio non è concluso – prosegue Corti – la piste d’atletica completamente smantellata e degli spogliatoi nemmeno l’ombra. Personalmente credo che qualcosa si sia fermato. Chi vive quotidianamente il centro, mi ha segnalato che i lavori sono fermi da qualche mese. L’appalto prevedeva 91 giorni per la consegna dei lavori. Nel mese di ottobre qualche pioggia c’è stata, ma siamo praticamente all’anno zero. L’amministrazione comunale dov’è? Fa la voce grossa solo nel momento del proclamo e poi se ne lava le mani?”

“Questo disastro – conclude il consigliere della Lega – ha un nome e un cognome. Grazie alla prima giunta Brivio e Brivio bis, Lecco ha perso tante opportunità, soldi e progetti. Le società sportive sono preoccupate. I lecchesi sono preoccupati e meritano sicuramente molto di più! Ma sono sicuro che arriveranno tempi migliori”.