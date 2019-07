Venturini: “Hanno ‘tagliato’ gli assessori per fermare i progetti”

Canile e tariffa puntuale. L’intervento dell’ex assessore Ezio Venturini

“Non interessano più e l’intera maggioranza non alza un dito”

LECCO – “Credo ch’un spirto del mio sangue pianga la colpa che là giù cotanto’ in parole povere Dante diceva: Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Scuole paritarie, tariffazione puntuale, Parco canile Brivio è riuscito a cassare tutto e tagliar la testa a due Assessori. Un vero peccato , diminuiscono le iscrizioni ( più volte denunciato in parecchie mie missive) e i contributi sono sempre quelli. Si è firmato un documento nel affidare a Silea il servizio rifiuti per parecchi anni con un chiaro messaggio : chi produce più rifiuti deve pagare di più…

La tariffazione puntuale che avrebbe dovuto partire a gennaio di quest anno non si farà. Per cui si produceranno più rifiuti e si brucerà di più. Parco canile, oramai una bozza di fattibilità già presentata da fondazione Green nel ottobre 2019 con l ausilio di finire il progetto entro marzo 2019 . Tutto fermo ….non interessa più.

Per non parlare di altre cose , insomma il Sindaco eletto proprio coi voti portati da Rizzolino e Venturini ( senza i nostri non ce la avrebbe fatta) ha tagliato la testa a due assessori cassando tutto. Quello che però è più preoccupante che l’ intera maggioranza non abbia alzato un dito …pecore? Capre? Sinceramente a distanza di 10 mesi , con molto dispiacere per la mia città , ma me ne può fregare meno di nulla, però un piccolo quesito mi assilla..

I consiglieri di maggioranza sanno che il consiglio comunale è supremo e che un Sindaco dovrebbe seguire l’ indirizzo politico del consiglio? A me sembra ora il contrario per cui” Chi è causa del suo mal pianga se stesso.”

Ezio Venturini