Villa Manzoni, aperta la gara d’appalto per la riqualificazione. Lavori da 3,8 milioni

Dal Pnrr un contributo di 2,4 milioni di euro

Verranno restaurate le sale e il percorso museale al primo piano si allungherà

LECCO – E’ stato pubblicato il bando per i lavori a Villa Manzoni: Palazzo Bovara, dopo aver approvato in via definitiva i progetti di adeguamento e riqualificazione dello storico edificio, ha dato il via alla gara relativa all’appalto integrato, con il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione entro le 9.30 di lunedì 31 luglio 2023.

L’intervento