Maggianico. Sicurezza, viabilità e decoro al centro della serata coi cittadini

L’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Gattinoni martedì sera ha incontrato i cittadini del rione

Annunciata la manutenzione di alcune strade nel quartiere. Nel 2025 sarà posizionata un’area giochi nel parco di villa Gomes

LECCO – L’amministrazione comunale, nella serata di martedì, ha fatto tappa a Maggianico per incontrare i cittadini nell’ambito dell’iniziativa “Rioni al centro” (stasera, mercoledì, toccherà al rione di Germanedo, ore 20.45 presso il Circolo Promessi Sposi di viale Lombardia, 7).

Manutenzione strade

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi hanno fatto il punto degli interventi in programma e di quanto fatto in questi ultimi anni a Maggianico. In particolare il sindaco ha annunciato i lavori di manutenzione che prevedono anche la sistemazione dei marciapiede nelle vie Zelioli (51 mila euro), Paisiello (62 mila euro), Mascagni (64 mila euro), corso Emanuele Filiberto nel tratto davanti alla pasticceria Arnold (27 mila euro) e via Donizetti che verrà realizzata con il porfido (105 mila euro).

Manutenzione scuole

Annunciati anche lavori di manutenzione alla scuola primaria Toti, dove saranno rifatti i bagni e le docce della palestra, e alla scuola secondaria di 1° grado Ponchielli, dove saranno rifatti i bagni, sarà ripitturato l’atrio e verranno sostituite (o ripitturate) tutte le porte.

Villa Gomes e Villa Ponchielli

L’assessore Sacchi ha poi fatto il punto sui due edifici di pregio presenti nel rione: Villa Gomes e Villa Ponchielli. A causa di una importante infiltrazione di acqua dal tetto è stata completamente rifatta la copertura di Villa Gomes. L’infiltrazione nel tempo ha anche ammalorato il dipinto del soffitto dello scalone che è stato oggetto di un restauro conservativo; restaurate anche le statue del Cacico e Pery e rifatta la copertura delle serre.

Inoltre il comune sta lavorando con la Sovrintendenza per presentare un progetto di riqualificazione del parco: “I lavori non saranno su tutto il parco perché l’investimento sarebbe troppo oneroso (circa 2 milioni di euro), ma lavoreremo su aspetti realizzabili come la riattivazione della fontana e la creazione di un’area giochi ben precisa secondo le linee guida della Sovrintendenza (sia la villa che il parco sono beni vincolati). Sarà sistemato anche il gazebo che verrà collocato in un’altra posizione – ha spiegato l’assessore Sacchi -. Vogliamo valorizzare questo compendio sia perché vengono celebrati matrimoni ma anche per altri eventi”.

Per quanto riguarda Villa Ponchielli, infine, l’amministrazione si è occupata della sistemazione del parco. Per quanto riguarda le strutture della casa e delle scuderie in stato di abbandono, invece, non ci saranno al momento novità rilevanti.

Le richieste dei cittadini

Durante la serata sono state molteplici le richieste da parte dei numerosi cittadini intervenuti alla riunione. In primis la questione sicurezza (con i rioni di Maggianico e Chiusi presi di mira dai ladri), ma anche problemi di parcheggi, decoro urbano e viabilità. In particolare i residenti hanno chiesto la chiusura nelle ore notturne del parchetto di via San Rocco dove si ritrovano fino a tardissima ora gruppi di ragazzi con conseguenti schiamazzi, musica ad alto volume e abbandono rifiuti. La stessa cosa avviene anche nella zona del cimitero dietro la chiesa parrocchiale.

Particolari problematiche riguardano via alle Fornaci e la parte bassa di via Amilcare Ponchielli: “Questa parte del rione è lasciata a se stessa. Spesso ci sono Tir parcheggiati e passando in macchina siamo costretti ad andare contromano. Capita anche che da una azienda della zona si levi in cielo una nube di fumo dall’odore acre, succede o al mattino intorno alle 7 o alle sera verso le 21, vi invito a capire cosa sia sperando che non si tratti di nulla di nocivo”.

Un altro annoso problema riguarda via Sant’Ambrogio che, in caso di piogge abbondanti, si allega. Si tratta di una questione che dura da parecchi anni e l’amministrazione ha fatto presente come non sia di così facile risoluzione. Sul fronte sicurezza sono stati anche segnalati “strani via vai” tra il parcheggio della stazione di Maggianico e il Parco di Villa Gomes nelle ore serali e notturne. Come in altri rioni, sono stati infine sollevati problemi di abbandono di rifiuti, soste selvagge e carenza di parcheggi.

Cercando di rispondere alle varie questioni, il sindaco Gattinoni ha sottolineato come i comportamenti siano spesso frutto della maleducazione della gente. In particolare, sulla questione dell’abbandono dei rifiuti e dell’utilizzo dei cestini per i rifiuti domestici ha detto in modo molto diretto “il problema deriva dagli affitti in nero, gli inquilini non avendo la residenza non possono andare a ritirare i sacchi rossi. Ad alcuni siamo già risaliti e cercheremo di arrivare anche agli altri. La riflessione, però, è che spesso un comportamento scorretti è causa di una serie di comportamenti scorretti”.