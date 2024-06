Raffica di furti tra Maggianico e Chiuso, i cittadini chiedono più sicurezza

Il grave problema è emerso durante la serata dedicata al rione di Maggianico organizzata dall’amministrazione

“Fate qualcosa, siamo presi di mira. Negli ultimi tempi abbiamo registrato 4/5 furti a settimana”

LECCO – “Fate qualcosa, non siamo più sicuri nemmeno a casa nostra”. La richiesta di aiuto è arrivata direttamente dai cittadini di Maggianico e Chiuso durante l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale nella serata di martedì al Circolo Fratelli Figini (a breve l’articolo completo) per parlare dei problemi del rione.

Durante lo spazio dedicato agli interventi dei cittadini è emersa la preoccupante problematica: “In via Gaetana Agnesi (un vicoletto del centro storico dietro alla chiesa di Chiuso, ndr) siamo solamente 9 famiglie e, da febbraio a oggi, quattro di noi hanno ricevuto la sgradita visita dei ladri – ha raccontato una residente -. La situazione è diventata insostenibile, abbiamo paura”.

Un’altra signora che abita a pochissima distanza, in via del Sarto, ha raccontato di aver subito ben due furti nel giro di 15 giorni, i ladri hanno poi colpito anche nella zona di via alla Spiaggia. Un cittadino, in particolare, ha raccontato di essersi trovato a faccia a faccia con uno dei malviventi che si è poi dato alla fuga.

Anche il rione di Maggianico in questi ultimi tempi non è stato esente dalle incursioni dei ladri come hanno testimoniato altri cittadini presenti all’assemblea. Tutti hanno paura e chiedono maggior sicurezza: “E’ un problema davvero grosso – ha concluso un’altra signora – siamo presi di mira, in questi ultimi mesi abbiamo registrato 4/5 furti a settimana. E’ arrivato il momento di affrontare il problema”.