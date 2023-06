Campeggio e giardini. A Mandello i flash mob del dissenso

Casa Comune per Mandello e cittadini contro i due interventi

“Non lasceremo la presa su nulla: sulle opere invasive e inaccettabili al campeggio, sul PGT e sullo studio di fattibilità inutile dei giardini”

MANDELLO – “Ringrazio tantissimo i cittadini che hanno partecipato al flash mob odierno perché hanno dimostrato, con noi, di avere a cuore Mandello”. E’ arrivato da Casa Comune per Mandello, gruppo politico e consiliare di minoranza, tutto il riconoscimento verso chi ieri pomeriggio, sabato, ha partecipato ai due flash mob al campeggio e ai giardini di Mandello.

Iniziativa organizzata per mostrare con fermezza, attraverso la propria voce e striscioni, la contrarietà verso gli interventi, già in corso al campeggio e ancora da avviare ai giardini, che cambieranno la conformazione di questi due luoghi del paese.

Casa Comune ritiene che “l’intervento all’area campeggio dimostra innanzitutto l’assenza di un interesse pubblico. Si privilegiano le logiche private immettendo due edifici che fanno letteralmente a pugni con la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente e con la cura del territorio. Nessuna tutela del bene comune e della riduzione del consumo di suolo. Abbiamo scritto a tutti gli enti sovracomunali perché facciamo verifiche“.

E qualche risposta, stando al gruppo politico e consiliare, è arrivata: “Al momento siamo a conoscenza di una lettera molto importante di regione Lombardia indirizzata al Comune dove pare si chiedano chiarimenti in merito a quanto si sta costruendo e alle autorizzazioni paesaggistiche. Molto bene, seguiremo da vicino la vicenda e chiederemo conto della risposta del comune”.

Non c’è alcuna volontà, da parte di Casa Comune, di voler mollare: “Non lasceremo la presa su nulla: su questo intervento invasivo e inaccettabile, sul piano di governo del territorio di Fasoli che fa fare passi indietro al paese e aumenta i volumi edificabili, sullo studio di fattibilità inutile e schiacciato su logiche private dei giardini a lago (di cui non si conosce ancora il progetto definitivo dopo anni!)”.