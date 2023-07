Casa Comune per Mandello: tre giorni di festa in Piazza del Mercato

Da domani, venerdì, a domenica 30 luglio cibo e musica in piazza

“Per noi un momento importante per incontrare la comunità in un clima informale, ritrovarci e generare nuove risorse per Mandello”

MANDELLO – Scende in piazza, questa volta per ragioni che vanno anche oltre la politica, Casa Comune per Mandello democratica: è la vigilia di tre giorni di festa per il gruppo politico e consiliare, che ha preparato in Piazza del Mercato a Mandello eventi musicali e cibo per chiunque vorrà unirsi al momento conviviale.

Una manifestazione che comincerà domani, venerdì, e proseguirà fino a domenica 30 luglio. “Per noi è sempre stato importante organizzare la festa di Casa Comune per almeno tre ragioni valide – spiegano dal gruppo – incontrare la comunità in un clima di convivialità e di scambio di parola informale, anche per aggiornare i cittadini sullo stato delle cose in paese; ritrovarci tra di noi per rinsaldare la nostra decisione comune di fare politica in modo appassionato e vero; generare delle risorse per garantire la continuità della nostra presenza e della nostra azione in Mandello”.

Venerdì 28 luglio si ballerà con le hits degli anni ’90 insieme a dj set ‘Katapultra’, sabato 29 cabaret milanese con la ‘Banda Scala’ che inscenerà canti popolari, ballate e stornelli. Entrambi gli eventi musicali prenderanno il via alle ore 21.00. L’ultima giornata, domenica 30 luglio, inizierà con un pranzo alle ore 13.00, seguito la sera dal live acustico di Franco Giaffreda. Tutte le sere piazza con accurato servizio ristorazione.

“Il programma offre anche ottime proposte musicali per rallegrare le serate – conclude Casa Comune – ma soprattutto è ricco di tutta la nostra sincera accoglienza per tutti coloro che verranno a trovarci. Vi aspettiamo!”.