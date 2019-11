Elezioni a Mandello, “Il Paese di Tutti” apre il confronto con i cittadini

Confermata la ricandidatura del sindaco Riccardo Fasoli alle prossime elezioni a Mandello

Dal 2 gennaio sede aperta ai cittadini in via Parodi

MANDELLO – “Il Paese di Tutti si presenterà alle prossime elezioni comunali compatto e determinato, con Riccardo Fasoli candidato Sindaco”.

La conferma ufficiale arriva con un comunicato stampa inviato dal gruppo vincitore delle scorse elezioni a Mandello si ripresenta al prossimo appuntamento al voto ricandidando l’attuale primo cittadino.

Con l’avvicinarsi della scadenza di mandato, Il Paese di Tutti ha espresso una prima valutazione su quanto è stato fatto in questi anni.

“Il sindaco, la giunta ed i nostri consiglieri in questi anni hanno profuso il loro massimo impegno con spirito di servizio e, a nostro giudizio, con ottimi risultati – scrivono dal gruppo – A nostro giudizio appunto, quindi è per noi il momento di raccogliere tutte le osservazioni ed i suggerimenti che ci permetteranno di migliorare ulteriormente il nostro operato, credendo che l’autocritica non sia sufficiente a farci raggiungere i risultati che ci prefiggiamo: fare concretamente le scelte migliori per il futuro di Mandello”.

Dal 2 di gennaio a Tonzanico in via Parodi, angolo via Dante, sarà operativa la nuova sede de Il Paese di Tutti

“Chiediamo quindi ai nostri concittadini di aiutarci in questo e di impegnarsi attivamente con noi per fare il meglio possibile in favore dei mandellesi e del loro territorio. Siamo più che disponibili a dialogare su tutti gli argomenti di pubblico interesse”.