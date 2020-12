FdI Bellano e centro Lario orientale, nella prima assemblea di circolo approvato lo Statuto

L’assemblea in modalità online si è svolta lo scorso 27 novembre

Il presidente del Circolo Raveglia: “Presenza sul territorio fondamentale”

BELLANO – Si è svolta, grazie all’impegno profuso dal Presidente di Circolo Raveglia Ivan, in data 27 novembre, in modalità on line, la prima assemblea del Circolo di Fratelli D’Italia di Bellano e Centro Lario Orientale.

Grande la soddisfazione da parte del portavoce provinciale Fabio Mastroberardino, il quale ha elogiato il lavoro effettuato sul territorio all’insegna dell’inclusività e della collaborazione ricordando che il circolo di Bellano è tra i più numerosi della provincia di Lecco. “Un gruppo così attivo e coeso è la base per costruire una campagna elettorale per le future elezioni che si svolgeranno a Bellano come a Varenna e Perledo, affinché Fratelli D’Italia possa esprimere altri componenti nelle macchine amministrative del territorio, che già conta la presenza, nel Comune di Bellano, del Capogruppo di Minoranza Orio Pietro” ha detto il portavoce provinciale.

L’assemblea è stata l’occasione per approvare lo Statuto del Circolo e per nominare i membri del direttivo.

“La presenza sul territorio è fondamentale – afferma il Presidente del Circolo Raveglia Ivan – e ci si augura di ritornare presto a poter essere presenti sul territorio, come in passato, con parecchie attività”.

All’assemblea hanno partecipato come ospiti Marco Masetti, coordinatore della provincia di Sondrio, Massimo Vergani, membro dell’esecutivo provinciale con delega agli enti locali, Cornelio Bettega, Presidente del Circolo Alto Lario e sponda orientale i quali hanno elogiato il lavoro svolto dal Presidente e dalla sua squadra e si sono resi disponibili a proseguire nella collaborazione già intrapresa con il Circolo.