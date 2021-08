Fratelli d’Italia conferma l’appoggio a “Noi per Colico” e a Monica Gilardi

Mostroberardino: “Scelta determinata dall’ottimo operato di questa amministrazione”

L’appoggio di FDI è maturato a conclusione di una serie di incontri costanti e propositivi

COLICO – Fratelli d’Italia conferma il proprio appoggio alla lista uscente “Noi per Colico” guidata da Monica Gilardi. Ad annunciarlo sono il Coordinatore Provinciale Fabio Mastroberardino e il Presidente di Circolo Cornelio Bettiga, che dopo mesi di incontri e dialoghi, insieme agli iscritti del territorio hanno deciso di conferire il proprio appoggio al Sindaco uscente visto il positivo operato di questi anni.

Le opere pubbliche completate e realizzate come l’Istituto Galileo Galilei, la realizzazione del parco Paride Cariboni, il miglioramento della viabilità nei pressi di viale Padania, la presenza costante dell’amministrazione fra i propri cittadini, rendono gli esponenti locali del Partito di Giorgia Meloni convinti che Monica Gilardi e la sua lista “Noi per Colico” siano la scelta adeguata per rispondere alle necessità dei colichesi durante i prossimi cinque anni.

“Siamo lieti di annunciare il nostro supporto alla lista “Noi per Colico” e al sindaco Monica Gilardi – dice Fabio Mastroberardino – scelta determinata dall’ottimo operato di questa amministrazione in questi anni e anche dalla volontà, sempre portata avanti da Fratelli d’Italia Lecco, di partecipare alle elezioni amministrative in alleanza con la compagine del centrodestra”.

“Incontrare un sindaco che dimostri tanta serietà e voglia di collaborazione, che dialoghi con le associazioni tutte al fine di fornire un supporto concreto al territorio, come ad esempio accaduto durante questo difficile anno e mezzo di Covid-19, sono un bene non sempre facile da rintracciare e certamente da valorizzare, tramite il pieno supporto del nostro circolo”, dichiara Cornelio Bettiga.

L’appoggio di FDI è maturato in questi mesi attraverso una serie di incontri costanti e propositivi, grazie ai quali sono stati individuate figure qualificate che saranno di effettivo e concreto supporto al Sindaco e a tutta l’amministrazione nei prossimi cinque anni.